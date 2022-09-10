https://ria.ru/20220910/vybory-1815848239.html

В Кировской области явка на выборах составила более семи процентов

В Кировской области явка на выборах составила более семи процентов - РИА Новости, 10.09.2022

В Кировской области явка на выборах составила более семи процентов

Чуть более 7% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 12 часов в первый день выборов главы региона, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:15

2022-09-10T13:15

2022-09-10T13:15

политика

кировская область

единый день голосования — 2022

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Чуть более 7% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 12 часов в первый день выборов главы региона, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.Выборы губернатора Кировской области проходят в регионе 10 и 11 сентября на 1133 постоянных и 18 временных участках. По состоянию на 1 июля 2022 года в списки избирателей в Кировской области включены 1 019 156 человек."Явка избирателей в первый день голосования, 10 сентября, на 12.00 составила 7,04%", - сообщили агентству в облизбиркоме.По словам руководителя избирательной комиссии Кировской области Максима Финченко, на 11:00 нарушений в ходе голосования не выявлено.Как сообщает пресс-служба правительства региона, видеонаблюдением охвачены 652 участковые избирательные комиссии с численностью избирателей более 500 человек, а также все территориальные избирательные комиссии. "В Кирове все 218 участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами. Доля избирателей на участках, оборудованных системами наблюдения, составляет 88,3% от общей численности электората региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба дня голосования – 10 и 11 сентября – системы видеонаблюдения будут работать круглосуточно, до момента окончания подсчета голосов 12 сентября.В выборах губернатора Кировской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Александр Соколов (от "Единой России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Понарьев (ЛДПР).Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году составила 30,37%.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815729926.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, кировская область, единый день голосования — 2022