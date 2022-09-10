https://ria.ru/20220910/vybory-1815847464.html

В Томской области около 9,4 процента избирателей проголосовали на выборах

В Томской области около 9,4 процента избирателей проголосовали на выборах - РИА Новости, 10.09.2022

В Томской области около 9,4 процента избирателей проголосовали на выборах

Явка избирателей на выборы губернатора Томской области на 15.00 местного времени (11.00 мск) в первый из двух дней голосования составила 9,39%, сообщает в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:07

2022-09-10T13:07

2022-09-10T13:07

политика

томская область

единый день голосования — 2022

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы губернатора Томской области на 15.00 местного времени (11.00 мск) в первый из двух дней голосования составила 9,39%, сообщает в субботу облизбирком в своем Telegram-канале.В опубликованной таблице сведений об участии избирателей в выборах сообщается, что за первые семь часов голосования свой выбор сделали уже 68468 избирателей, что составляет 9,39%. На прошлых губернаторских выборах в сентябре 2017 года, которые проходили не в два, а в один день, явка избирателей на 15.00 местного времени время составляла 17,61% голосов.В Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы пройдут 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") и депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ).В Томской области, как и еще в шести регионах России, жители впервые смогут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 729,5 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня.Кроме выборов губернатора в регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов. Всего будет распределено 1060 мандатов.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

томская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, томская область, единый день голосования — 2022