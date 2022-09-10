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Эксперт рассказала о провокациях украинских и западных спецслужб на выборах

Эксперт рассказала о провокациях украинских и западных спецслужб на выборах - РИА Новости, 10.09.2022

Эксперт рассказала о провокациях украинских и западных спецслужб на выборах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о провокациях украинских и западных спецслужб в ходе выборов в РФ. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:24

2022-09-10T12:24

2022-09-10T12:24

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россия

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служба безопасности украины

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о провокациях украинских и западных спецслужб в ходе выборов в РФ."Зафиксированы прямые призывы к осуществлению диверсий и поджогов в ходе выборов. Распространено на данный момент более тысячи экстремистких призывов на тему выборов, в том числе: прямые призывы к поджогу избирательных участков, использованию коктейлей Молотова, призывы к созданию паники, хаоса на участках", - сказала Мизулина на пресс-брифинге в Общественной палате РФ.Она отметила, что распространение таких призывов спонсируют украинские и западные спецслужбы."Для этого использовалась координируемая из-за рубежа сеть преступных групп и сообществ в ряде социальных сетей.... Деятельность подобного рода финансируется СБУ Украины и рядом западных спецслужб", - заявила Мизулина.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, лига безопасного интернета, служба безопасности украины, единый день голосования — 2022