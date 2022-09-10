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Данные о первом дне онлайн-голосования в России поместили в сейф в ОП

Данные о первом дне онлайн-голосования в России поместили в сейф в ОП - РИА Новости, 10.09.2022

Данные о первом дне онлайн-голосования в России поместили в сейф в ОП

Члены Общественной палаты РФ опечатали копии базы данных, собранных за первый день онлайн-голосования в регионах РФ, и положили в сейф, чтобы открыть материалы... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:17

2022-09-10T12:17

2022-09-10T12:17

политика

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Члены Общественной палаты РФ опечатали копии базы данных, собранных за первый день онлайн-голосования в регионах РФ, и положили в сейф, чтобы открыть материалы в конце голосования и сравнить результаты, передает корреспондент РИА Новости.Возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом", есть у семи регионов РФ: Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской Калужской, Курской и Псковской областей. Москва голосует также с применением ДЭГ, но на платформе, разработанной столичным департаментом информационных технологий.Две флеш-карты поместили в специальный пакет и запечатали его. Член ОП РФ Екатерина Мизулина, председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев и председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод поставили на пакете свои подписи, дату и поместили его в сейф. Процедура прошла на пресс-брифинге, посвященному обзору сообщений в социальных сетях и разоблачению фейков о голосовании, который прошел в Общественной палате."Когда мы будем подводить результаты уже общественного наблюдения, уже будут определены результаты голосования, у нас будет возможность — и мы это обязательно сделаем — мы проверим все голосование: соответствуют ли содержащиеся данные, по которым будут подсчитывать результаты, тем данным, которые мы сейчас копировали и которые сейчас здесь находятся", - прокомментировал процедуру Григорьев.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, единый день голосования — 2022