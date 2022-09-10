https://ria.ru/20220910/vybory-1815835392.html

На выборах в Москве 1,15 миллиона человек проголосовали онлайн

На выборах в Москве 1,15 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 10.09.2022

На выборах в Москве 1,15 миллиона человек проголосовали онлайн

Ровно 1,15 миллиона избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве спустя примерно 3,5 часа после открытия участков на второй день... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T11:46

2022-09-10T11:46

2022-09-10T11:58

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ровно 1,15 миллиона избирателей проголосовали электронно на муниципальных выборах в Москве спустя примерно 3,5 часа после открытия участков на второй день выборов, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.По состоянию на 11.21 мск, 1,15 миллиона избирателей проголосовали электронно в общей сложности за пятницу и начало субботы, выдано уже более 1,15 миллиона бюллетеней.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, единый день голосования — 2022