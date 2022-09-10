https://ria.ru/20220910/vybory-1815823999.html

Путин проголосовал на выборах в Москве

Путин проголосовал на выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2022

Путин проголосовал на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве через систему электронного голосования. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:04

2022-09-10T10:04

2022-09-10T10:41

политика

владимир путин

москва

россия

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815825741_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e413453aee06a6fc2eaa52ef2720a47.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве через систему электронного голосования."Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую", — отметил глава государства.Он также призвал россиян принять участие в выборах."В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор", — сказал Путин.В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.Выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно. В Москве в этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

https://ria.ru/20220909/medvedev-1815770026.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Голос учтен" – Путин проголосовал дистанционно Путин проголосовал «удобно и надёжно» - электронно. И всем порекомендовал. 2022-09-10T10:04 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, москва, россия, единый день голосования — 2022