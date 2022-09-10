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В Москве около ста тысяч человек голосуют на выборах на дому

В Москве около ста тысяч человек голосуют на выборах на дому - РИА Новости, 10.09.2022

В Москве около ста тысяч человек голосуют на выборах на дому

Около 100 тысяч москвичей голосуют на выборах муниципальных депутатов в столице на дому, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T09:40

2022-09-10T09:40

2022-09-10T09:40

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч москвичей голосуют на выборах муниципальных депутатов в столице на дому, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Если говорить про надомное голосование, у нас цифра фактически не меняется в городе, там примерно 100 тысяч человек, кто голосует надомно, это повторяется из кампании в кампанию. Я думаю, здесь никаких аномалий тоже не возникнет", - заявил Ковалев во время утреннего брифинга в Общественном штабе.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, единый день голосования — 2022