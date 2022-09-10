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Около ста тысяч москвичей дистанционно проголосовали на выборах ночью

Около ста тысяч москвичей дистанционно проголосовали на выборах ночью - РИА Новости, 10.09.2022

Около ста тысяч москвичей дистанционно проголосовали на выборах ночью

Почти 100 тысяч москвичей дистанционно проголосовали на муниципальных выборах в столице ночью, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T08:36

2022-09-10T08:36

2022-09-10T13:58

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 100 тысяч москвичей дистанционно проголосовали на муниципальных выборах в столице ночью, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году."Участки открылись и готовы принять избирателей — начался второй день голосования. Электронно москвичи могли голосовать и ночью — за это время свой выбор сделали 93 291 человек. Система работала без сбоев", — отмечается в Telegram-канале штаба.С начала голосования уже выдали более 1,1 миллиона электронных бюллетеней.Штаб продолжает наблюдать за голосованием. Избирательные участки будут работать в обычном режиме до 20:00.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование проходит с 9 по 11 сентября.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, единый день голосования — 2022