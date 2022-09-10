https://ria.ru/20220910/vindzor-1815910663.html

Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре

Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре - РИА Новости, 10.09.2022

Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре

Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре, чтобы поприветствовать толпы доброжелателей у... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:27

2022-09-10T20:27

2022-09-10T20:27

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великобритания

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меган маркл

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре, чтобы поприветствовать толпы доброжелателей у Виндзорского замка, сообщает телеканал Sky News.Телеканал показал, как обе королевские пары осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, оставленные британцами у замка. После этого они решили пообщаться с сотнями собравшихся людей. Кейт даже наклонилась, чтобы поговорить с плачущим маленьким ребенком в толпе. Гарри и Меган также нашли время для общения с доброжелателями, ожидавшими королевскую семью у замка.Кейт и Меган получили несколько букетов цветов от людей, желающих отдать дань памяти королевы.Это стало первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года, отмечает телеканал.В пятницу 9 сентября Британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220909/korol-1815705639.html

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, лондон, виндзор, елизавета ii, кейт миддлтон, меган маркл