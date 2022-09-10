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Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре - РИА Новости, 10.09.2022
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Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре
Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре - РИА Новости, 10.09.2022
Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре
Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре, чтобы поприветствовать толпы доброжелателей у... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:27
2022-09-10T20:27
в мире
великобритания
лондон
виндзор
елизавета ii
кейт миддлтон
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре, чтобы поприветствовать толпы доброжелателей у Виндзорского замка, сообщает телеканал Sky News.Телеканал показал, как обе королевские пары осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, оставленные британцами у замка. После этого они решили пообщаться с сотнями собравшихся людей. Кейт даже наклонилась, чтобы поговорить с плачущим маленьким ребенком в толпе. Гарри и Меган также нашли время для общения с доброжелателями, ожидавшими королевскую семью у замка.Кейт и Меган получили несколько букетов цветов от людей, желающих отдать дань памяти королевы.Это стало первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года, отмечает телеканал.В пятницу 9 сентября Британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220909/korol-1815705639.html
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в мире, великобритания, лондон, виндзор, елизавета ii, кейт миддлтон, меган маркл
В мире, Великобритания, Лондон, Виндзор, Елизавета II, Кейт Миддлтон, Меган Маркл
20:27 10.09.2022
 
Принцы Уильям и Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре

Принцы Уильям и Гарри с супругами появились вместе на публике в Виндзоре

CC BY-SA 3.0 / Diliff / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic viewВиндзорский замок в Великобритании
Виндзорский замок в Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Diliff / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic view
Виндзорский замок в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре, чтобы поприветствовать толпы доброжелателей у Виндзорского замка, сообщает телеканал Sky News.
Телеканал показал, как обе королевские пары осмотрели цветы и записки с соболезнованиями, оставленные британцами у замка. После этого они решили пообщаться с сотнями собравшихся людей. Кейт даже наклонилась, чтобы поговорить с плачущим маленьким ребенком в толпе. Гарри и Меган также нашли время для общения с доброжелателями, ожидавшими королевскую семью у замка.
Король Великобритании Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец в Лондоне. 9 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:43
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец
Кейт и Меган получили несколько букетов цветов от людей, желающих отдать дань памяти королевы.
Это стало первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года, отмечает телеканал.
В пятницу 9 сентября Британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем Великобритании на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Об этом было объявлено с балкона дворца около 13.00 мск.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 22:21
Королева умерла. Выживет ли монархия?
 
В миреВеликобританияЛондонВиндзорЕлизавета IIКейт МиддлтонМеган Маркл
 
 
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