https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html

ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ

ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022

ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:15

2022-09-10T15:15

2022-09-10T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Калуга в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины