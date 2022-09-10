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ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ
ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:15
2022-09-10T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Калуга в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:15 10.09.2022 (обновлено: 15:25 10.09.2022)
 
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении шести складов вооружения украинских войск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России.
"Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области", - заявили в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Калуга в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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