https://ria.ru/20220910/ukraina-1815864598.html
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2022
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ
ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:15
2022-09-10T15:15
2022-09-10T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также радиолокационную станцию в Николаевской области, заявили в субботу в Минобороны России."Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области", - заявили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Калуга в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:15 10.09.2022 (обновлено: 15:25 10.09.2022)
ВС России уничтожили шесть складов вооружения и боеприпасов ВСУ
Минобороны России сообщило об уничтожении шести складов вооружения украинских войск