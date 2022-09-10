Рейтинг@Mail.ru
Сайт Латвийской православной церкви призвал верующих сохранять спокойствие - РИА Новости, 10.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815854194.html
Сайт Латвийской православной церкви призвал верующих сохранять спокойствие
Сайт Латвийской православной церкви призвал верующих сохранять спокойствие - РИА Новости, 10.09.2022
Сайт Латвийской православной церкви призвал верующих сохранять спокойствие
Сообщение с призывом к верующим и духовенству сохранять спокойствие, исполнять законы государства и поддерживать церковное единство появилось на сайте... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:57
2022-09-10T13:57
религия
эгилс левитс
латвия
московский патриархат
русская православная церковь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815487305_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_eb83d7f218049af1c6ae026b9522bfb1.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сообщение с призывом к верующим и духовенству сохранять спокойствие, исполнять законы государства и поддерживать церковное единство появилось на сайте Латвийской православной церкви (ЛПЦ) Московского патриархата."Восьмого сентября, по инициативе президента Латвийского Государства господина Эгилса Левитса, сейм Латвийской Республики внес изменения в закон о Латвийской православной церкви. Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви… Синод Латвийской православной церкви с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве со всем православном миром, сохраним чистоту нашей веры и будем укреплять святое православие на Латвийской земле. Просим всех верующих усердно и горячо молиться о нашей святой Церкви, да сохранит ее в мире и благополучии Милосердный Господь", – говорится в сообщении церковного сайта.Изменение статуса, написано в нем, не меняет православную веру, догматы, литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь. "Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская православная церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими православными Церквами мира", – заключает сообщение.ЛПЦ - это автономная церковь в составе Московского патриархата, которая, по уставу Русской православной церкви (РПЦ), управляется ее предстоятелем митрополитом Рижским и всея Латвии, а также ее собственным Синодом. Автономия была предоставлена ей в 1992 году томосом (церковным документом) патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела Церкви.
https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html
https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815487305_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_df0b3989cc4fb9999d8297c4a0a391c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эгилс левитс, латвия, московский патриархат, русская православная церковь, в мире
Религия, Эгилс Левитс, Латвия, Московский Патриархат, Русская православная церковь, В мире
13:57 10.09.2022
 
Сайт Латвийской православной церкви призвал верующих сохранять спокойствие

На сайте ЛПЦ появилось сообщение, призывающее верующих и духовенство сохранять спокойствие

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкРижский кафедральный собор Рождества Христова
Рижский кафедральный собор Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Рижский кафедральный собор Рождества Христова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сообщение с призывом к верующим и духовенству сохранять спокойствие, исполнять законы государства и поддерживать церковное единство появилось на сайте Латвийской православной церкви (ЛПЦ) Московского патриархата.
"Восьмого сентября, по инициативе президента Латвийского Государства господина Эгилса Левитса, сейм Латвийской Республики внес изменения в закон о Латвийской православной церкви. Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви… Синод Латвийской православной церкви с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве со всем православном миром, сохраним чистоту нашей веры и будем укреплять святое православие на Латвийской земле. Просим всех верующих усердно и горячо молиться о нашей святой Церкви, да сохранит ее в мире и благополучии Милосердный Господь", – говорится в сообщении церковного сайта.
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 21:42Религия
В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ
Изменение статуса, написано в нем, не меняет православную веру, догматы, литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь. "Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская православная церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими православными Церквами мира", – заключает сообщение.
ЛПЦ - это автономная церковь в составе Московского патриархата, которая, по уставу Русской православной церкви (РПЦ), управляется ее предстоятелем митрополитом Рижским и всея Латвии, а также ее собственным Синодом. Автономия была предоставлена ей в 1992 году томосом (церковным документом) патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела Церкви.
Заседание сейма Латвии, 8 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:00Религия
"Власти перешли черту". Что стоит за "независимостью" церкви в Латвии
 
РелигияЭгилс ЛевитсЛатвияМосковский ПатриархатРусская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала