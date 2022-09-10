Сайт Латвийской православной церкви призвал верующих сохранять спокойствие
На сайте ЛПЦ появилось сообщение, призывающее верующих и духовенство сохранять спокойствие
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Рижский кафедральный собор Рождества Христова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сообщение с призывом к верующим и духовенству сохранять спокойствие, исполнять законы государства и поддерживать церковное единство появилось на сайте Латвийской православной церкви (ЛПЦ) Московского патриархата.
"Восьмого сентября, по инициативе президента Латвийского Государства господина Эгилса Левитса, сейм Латвийской Республики внес изменения в закон о Латвийской православной церкви. Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви… Синод Латвийской православной церкви с любовью призывает духовенство и мирян сохранять мирное устроение духа, поддерживать единство нашей Церкви, неукоснительно соблюдая законы нашего Латвийского Государства. Сопребывая духовно и молитвенно в нерушимом единстве со всем православном миром, сохраним чистоту нашей веры и будем укреплять святое православие на Латвийской земле. Просим всех верующих усердно и горячо молиться о нашей святой Церкви, да сохранит ее в мире и благополучии Милосердный Господь", – говорится в сообщении церковного сайта.
Изменение статуса, написано в нем, не меняет православную веру, догматы, литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь. "Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская православная церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими православными Церквами мира", – заключает сообщение.
ЛПЦ - это автономная церковь в составе Московского патриархата, которая, по уставу Русской православной церкви (РПЦ), управляется ее предстоятелем митрополитом Рижским и всея Латвии, а также ее собственным Синодом. Автономия была предоставлена ей в 1992 году томосом (церковным документом) патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Президент Латвии Эгилс Левитс 5 сентября внес в парламент поправки к закону о ЛПЦ, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его мнению, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности. Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки 8 сентября. В РПЦ это решение назвали "безумным антиконституционным вторжением" светского государства в дела Церкви.