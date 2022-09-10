https://ria.ru/20220910/tigry-1815811452.html

Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире

Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире - РИА Новости, 10.09.2022

Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире

Тигриные фермы, где этих животных разводят для использования частей их тела, нужно постепенно закрывать, доказывая людям, что современная медицина эффективнее и РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T05:12

2022-09-10T05:12

2022-09-10T05:12

сергей арамилев

азия

россия

вьетнам

центр "амурский тигр"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Тигриные фермы, где этих животных разводят для использования частей их тела, нужно постепенно закрывать, доказывая людям, что современная медицина эффективнее и дешевле, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев."Культуре потребления частей тела тигра в Азии более пяти тысяч лет - из того, что нам известно. Проблема нелегальных тигриных ферм характерна для Вьетнама, Таиланда, КНР, еще ряда азиатских стран. Это международное явление, которое невозможно одномоментно победить. Даже в чайна-таунах в США выращивают тигров, в Чехии тоже есть такая история - выходцы из стран Азии даже там организовывают тигриные мини-фермы, это культура. Победить культуру можно только привнесением в нее изменений, это процесс длительный - не десять и не двадцать лет, но в этом направлении нужно идти. Нужно людям доказывать, показывать, что современная медицина эффективнее и дешевле, чем мифические "плюсы" от "тигриного вина", - сказал Арамилев.Он отметил, что проведено много исследований, которые показали, что в таких настойках нет элемента или вещества, которое оказывало бы настолько благоприятное влияние на человека, как считается.По его словам, считается, что, например, дикий трепанг полезнее выращенного на фермах - такое же мнение о женьшене.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220909/tigry-1815554476.html

https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html

азия

россия

вьетнам

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сергей арамилев, азия, россия, вьетнам, центр "амурский тигр", дальневосточный федеральный университет, вэф-2022