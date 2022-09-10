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Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире - РИА Новости, 10.09.2022
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Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире
Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире - РИА Новости, 10.09.2022
Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире
Тигриные фермы, где этих животных разводят для использования частей их тела, нужно постепенно закрывать, доказывая людям, что современная медицина эффективнее и РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T05:12
2022-09-10T05:12
сергей арамилев
азия
россия
вьетнам
центр "амурский тигр"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Тигриные фермы, где этих животных разводят для использования частей их тела, нужно постепенно закрывать, доказывая людям, что современная медицина эффективнее и дешевле, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев."Культуре потребления частей тела тигра в Азии более пяти тысяч лет - из того, что нам известно. Проблема нелегальных тигриных ферм характерна для Вьетнама, Таиланда, КНР, еще ряда азиатских стран. Это международное явление, которое невозможно одномоментно победить. Даже в чайна-таунах в США выращивают тигров, в Чехии тоже есть такая история - выходцы из стран Азии даже там организовывают тигриные мини-фермы, это культура. Победить культуру можно только привнесением в нее изменений, это процесс длительный - не десять и не двадцать лет, но в этом направлении нужно идти. Нужно людям доказывать, показывать, что современная медицина эффективнее и дешевле, чем мифические "плюсы" от "тигриного вина", - сказал Арамилев.Он отметил, что проведено много исследований, которые показали, что в таких настойках нет элемента или вещества, которое оказывало бы настолько благоприятное влияние на человека, как считается.По его словам, считается, что, например, дикий трепанг полезнее выращенного на фермах - такое же мнение о женьшене.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
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сергей арамилев, азия, россия, вьетнам, центр "амурский тигр", дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Сергей Арамилев, Азия, Россия, Вьетнам, Центр "Амурский тигр", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
05:12 10.09.2022
 
Арамилев рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире

Гендиректор Центра "Амурский тигр" рассказал, почему нужно закрывать тигриные фермы в мире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке.. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Тигриные фермы, где этих животных разводят для использования частей их тела, нужно постепенно закрывать, доказывая людям, что современная медицина эффективнее и дешевле, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Культуре потребления частей тела тигра в Азии более пяти тысяч лет - из того, что нам известно. Проблема нелегальных тигриных ферм характерна для Вьетнама, Таиланда, КНР, еще ряда азиатских стран. Это международное явление, которое невозможно одномоментно победить. Даже в чайна-таунах в США выращивают тигров, в Чехии тоже есть такая история - выходцы из стран Азии даже там организовывают тигриные мини-фермы, это культура. Победить культуру можно только привнесением в нее изменений, это процесс длительный - не десять и не двадцать лет, но в этом направлении нужно идти. Нужно людям доказывать, показывать, что современная медицина эффективнее и дешевле, чем мифические "плюсы" от "тигриного вина", - сказал Арамилев.
Четырехмесячные амурские тигрята осваиваются в вольере Приморского Сафари-парка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Он отметил, что проведено много исследований, которые показали, что в таких настойках нет элемента или вещества, которое оказывало бы настолько благоприятное влияние на человека, как считается.
"По сути настойка на домашней кошке и настойка на тигре по своим качествам одинаковы. Тут вопрос идет о том, что на сегодняшний момент нет простых методик, которые бы могли четко отличить часть тела тигра, выращенного в неволе, и тигра из дикой природы. Для определения требуются дорогостоящие исследования", - отметил собеседник.
По его словам, считается, что, например, дикий трепанг полезнее выращенного на фермах - такое же мнение о женьшене.
"Примеров можно приводить массу, это говорит о том, что тигриные фермы - не панацея, и они не спасут дикую популяцию. Они, наоборот, усугубят спрос на части тела тигра, потому что будет сложно отличать, где домашний, искусственно воспроизведенный зверь, а где дикий. Самое верное – это постепенно закрывать тигриные фермы, разъясняя гражданам эти моменты", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
ВЭФ прошел 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
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Сергей АрамилевАзияРоссияВьетнамЦентр "Амурский тигр"Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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