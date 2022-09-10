https://ria.ru/20220910/putin-1815873005.html

"Вот кто на самом деле управляет ЕС". Британцев восхитило решение Путина

"Вот кто на самом деле управляет ЕС". Британцев восхитило решение Путина - РИА Новости, 10.09.2022

"Вот кто на самом деле управляет ЕС". Британцев восхитило решение Путина

Читатели британской газеты The Telegraph активно обсуждают отказ Евросоюза от идеи ввести потолок цен на газ после "ультиматума" президента Владимира Путина. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:16

2022-09-10T16:16

2022-09-10T20:57

евросоюз

европа

владимир путин

кадри симсон

цены на нефть

в мире

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph активно обсуждают отказ Евросоюза от идеи ввести потолок цен на газ после "ультиматума" президента Владимира Путина.В своей статье The Telegraph отметил, что именно предупреждение Путина заставило Европейский союз передумать."Путин фактически управляет ЕС. По крайней мере, они следуют его словам", — написал один из комментаторов."Да, он крепко держит Запад, забавно наблюдать, как ЕС пытается изворачиваться", — поддержал другой."Брюссель просто подыгрывает Москве. Снова и снова демонстрирует свою некомпетентность", — возмутился пользователь."Тем временем большая часть Европы переживает рецессию, растут национальные долги, рушится доверие бизнеса к государству", — резюмировали читатели.Ранее Путин, комментируя идею ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он призвал евроатлантических лидеров одуматься. Позже еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения, что страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

https://ria.ru/20220903/gaz-1814202374.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

евросоюз, европа, владимир путин, кадри симсон, цены на нефть, в мире, россия