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The Telegraph: ультиматум Путина подействовал на ЕС - РИА Новости, 10.09.2022
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The Telegraph: ультиматум Путина подействовал на ЕС
The Telegraph: ультиматум Путина подействовал на ЕС - РИА Новости, 10.09.2022
The Telegraph: ультиматум Путина подействовал на ЕС
Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис для издания The Telegraph. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T08:59
2022-09-10T17:58
владимир путин
москва
евросоюз
европа
экономика
в мире
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис для издания The Telegraph. "Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", — говорится в публикации. По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом. "Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме", — резюмировалось в статье. Главы Минэнерго стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили дополнительные меры, которые можно ввести в ЕС из-за высоких цен на энергию, в том числе и возможность ограничения цен на российский газ. Также изучалась возможность обязать потребителей сократить электропотребление в пиковые часы и ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен. Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он призвал евроатлантических лидеров одуматься.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html
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владимир путин, москва, евросоюз, европа, экономика, в мире
Владимир Путин, Москва, Евросоюз, Европа, Экономика, В мире
08:59 10.09.2022 (обновлено: 17:58 10.09.2022)
 
The Telegraph: ультиматум Путина подействовал на ЕС

The Telegraph: EC передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис для издания The Telegraph.

"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", — говорится в публикации.
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По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.

"Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме", — резюмировалось в статье.

Главы Минэнерго стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили дополнительные меры, которые можно ввести в ЕС из-за высоких цен на энергию, в том числе и возможность ограничения цен на российский газ. Также изучалась возможность обязать потребителей сократить электропотребление в пиковые часы и ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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