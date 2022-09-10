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В ЕК рассказали об итогах переговоров по лимиту цен на газ - РИА Новости, 10.09.2022
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В ЕК рассказали об итогах переговоров по лимиту цен на газ
В ЕК рассказали об итогах переговоров по лимиту цен на газ - РИА Новости, 10.09.2022
В ЕК рассказали об итогах переговоров по лимиту цен на газ
Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T01:23
2022-09-10T01:23
кадри симсон
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Guardian.При этом она указала на прибыль, получаемую Россией от продажи газа в ЕС, и добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам Москвы.Общий потолок ценИдея введения общего потолка цен на газ для поставщиков в ЕС звучит более рационально и реализуемо, чем только в отношении голубого топлива из России, заявил в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий ЕмельяновКак сообщил в пятницу министр по вопросам экологического перехода Италии, 15 стран ЕС поддержали общее введение потолка цен на импорт газа, но всего три одобряют его в случае ограничения только на российское голубое топливо. Три государства не имеют предварительных мнений, но хотели бы проведения долгосрочных проверок экономической устойчивости. Пять стран были либо против, либо нейтральны.Специалист также отметил раскол между странами, которые могут себе позволить выбирать поставщиков, например, Бельгия и Нидерланды, и теми, которые зависят от от импорта из России — Венгрия, Австрия. Последние оказываются в наиболее уязвимом положении, так как понимают, что могут остаться без голубого топлива при попытках ввести потолок цен на него, объяснил эксперт.Ситуация с газомГлавы минэнерго стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС из-за высоких цен на энергию, в том числе и возможность введения лимита цен на российский газ. Также изучалась возможность обязать потребителей сократить электропотребление в пиковые часы и ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости ввести потолок цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ведомство работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он призвал евроатлантических лидеров одуматься.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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кадри симсон, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Кадри Симсон, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
01:23 10.09.2022
 
В ЕК рассказали об итогах переговоров по лимиту цен на газ

Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Guardian.
"Никаких решений не принято", — заявила Симсон.
При этом она указала на прибыль, получаемую Россией от продажи газа в ЕС, и добавила, что принятие решения о потолке цен якобы ударило бы по доходам Москвы.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 18:50
Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной

Общий потолок цен

Идея введения общего потолка цен на газ для поставщиков в ЕС звучит более рационально и реализуемо, чем только в отношении голубого топлива из России, заявил в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов
Как сообщил в пятницу министр по вопросам экологического перехода Италии, 15 стран ЕС поддержали общее введение потолка цен на импорт газа, но всего три одобряют его в случае ограничения только на российское голубое топливо. Три государства не имеют предварительных мнений, но хотели бы проведения долгосрочных проверок экономической устойчивости. Пять стран были либо против, либо нейтральны.
"Общий потолок цен" звучит более рационально и реализуемо, чем в отношении одной только России. По факту же это может быть просто некий общий таможенный барьер, который сравняет цены между покупателями внутри ЕС и будет служить верхним ограничением для импортеров извне, включая Россию, Норвегию, Британию, США и арабские страны", — указал Емельянов.
Специалист также отметил раскол между странами, которые могут себе позволить выбирать поставщиков, например, Бельгия и Нидерланды, и теми, которые зависят от от импорта из России — Венгрия, Австрия. Последние оказываются в наиболее уязвимом положении, так как понимают, что могут остаться без голубого топлива при попытках ввести потолок цен на него, объяснил эксперт.
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6 сентября, 21:58
Глава немецкой Uniper призвал готовиться к "худшему сценарию" с газом

Ситуация с газом

Главы минэнерго стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсудили дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС из-за высоких цен на энергию, в том числе и возможность введения лимита цен на российский газ. Также изучалась возможность обязать потребителей сократить электропотребление в пиковые часы и ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости ввести потолок цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ведомство работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он призвал евроатлантических лидеров одуматься.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:18
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
 
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