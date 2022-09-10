https://ria.ru/20220910/pamfilova-1815829081.html

С июня зафиксировали 29 тысяч воздействий на интернет-ресурсы ЦИК

С июня зафиксировали 29 тысяч воздействий на интернет-ресурсы ЦИК - РИА Новости, 10.09.2022

С июня зафиксировали 29 тысяч воздействий на интернет-ресурсы ЦИК

С начала июня и до 8 утра сегодняшнего дня средствами защиты интернет-портала Центральной избирательной комиссии России было зафиксировано и заблокировано 29... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T10:57

2022-09-10T10:57

2022-09-10T10:57

политика

элла памфилова

россия

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единый день голосования в россии

единый день голосования — 2022

выборы

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. С начала июня и до 8 утра сегодняшнего дня средствами защиты интернет-портала Центральной избирательной комиссии России было зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, а также 94 DDos-атаки, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова."На период с 1 июня до 8 утра сегодняшнего дня, 10 сентября, средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано, я подчеркиваю - это наши интернет-ресурсы, интернет-портал ЦИК - 29 176 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, 94 DDoS-атаки", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.За период с начала голосования до 8 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, DDoS-атаки за эти сутки не зафиксировано.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходит в 7 регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815819920.html

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