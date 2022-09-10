https://ria.ru/20220910/otdakh-1815885972.html
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации - РИА Новости, 10.09.2022
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации
Власти Санкт-Петербурга предоставят бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:34
2022-09-10T17:34
2022-09-10T17:34
специальная военная операция на украине
общество
александр беглов
санкт-петербург
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151494/23/1514942337_0:299:3010:1992_1920x0_80_0_0_c22158b6db70e841dd2429f8e00185f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предоставят бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Для детей участников специальной военной операции будут предоставлены бесплатные путевки в лагеря отдыха", - говорится в сообщении.Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Постановлением определяется порядок предоставления путевок на период летних, осенних и зимних школьных каникул."Постановление принято в соответствии с законом "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", согласно которому путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления с оплатой за счет средств бюджета будут предоставляться до конца 2024 года детям лиц, участвующих или участвовавших в проведении специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220910/deti-1815871563.html
санкт-петербург
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151494/23/1514942337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e367176b1f5015faf7497e2c697cc65f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр беглов, санкт-петербург, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Украина, Луганская Народная Республика
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации
Петербург предоставит бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников спецоперации