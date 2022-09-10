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Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации - РИА Новости, 10.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220910/otdakh-1815885972.html
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации - РИА Новости, 10.09.2022
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации
Власти Санкт-Петербурга предоставят бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:34
2022-09-10T17:34
специальная военная операция на украине
общество
александр беглов
санкт-петербург
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предоставят бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Для детей участников специальной военной операции будут предоставлены бесплатные путевки в лагеря отдыха", - говорится в сообщении.Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Постановлением определяется порядок предоставления путевок на период летних, осенних и зимних школьных каникул."Постановление принято в соответствии с законом "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", согласно которому путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления с оплатой за счет средств бюджета будут предоставляться до конца 2024 года детям лиц, участвующих или участвовавших в проведении специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220910/deti-1815871563.html
санкт-петербург
донецкая народная республика
украина
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общество, александр беглов, санкт-петербург, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Украина, Луганская Народная Республика
17:34 10.09.2022
 
Петербург даст путевки в детские лагеря семьям участников спецоперации

Петербург предоставит бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкМальчик идет возле автобуса
Мальчик идет возле автобуса - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мальчик идет возле автобуса. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга предоставят бесплатные путевки в лагеря отдыха для детей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Для детей участников специальной военной операции будут предоставлены бесплатные путевки в лагеря отдыха", - говорится в сообщении.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Постановлением определяется порядок предоставления путевок на период летних, осенних и зимних школьных каникул.
"Постановление принято в соответствии с законом "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", согласно которому путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления с оплатой за счет средств бюджета будут предоставляться до конца 2024 года детям лиц, участвующих или участвовавших в проведении специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - отмечается в сообщении.
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