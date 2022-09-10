https://ria.ru/20220910/moskva-1815857545.html

Путин отметил рекордные темпы строительства жилья в Москве

Путин отметил рекордные темпы строительства жилья в Москве - РИА Новости, 10.09.2022

Путин отметил рекордные темпы строительства жилья в Москве

Объем строительства жилья в Москве в 2021 году стал абсолютным рекордом за всю историю города, в российской столице получается органично строить новые здания,... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:27

2022-09-10T14:27

2022-09-10T14:28

общество

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москва

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МОСКВА. 10 сен - РИА Новости. Объем строительства жилья в Москве в 2021 году стал абсолютным рекордом за всю историю города, в российской столице получается органично строить новые здания, сообщил президент РФ Владимир Путин."В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание - и присутствующих в зале, и всех москвичей, - это абсолютный рекорд за всю историю города", - сказал Путин на торжественном мероприятии, просвещённом празднованию Дня города Москвы.Президент РФ отметил, что это рекорд даже за период жилищного строительства 60-70 годов."Это действительно впечатляющий результат, строителям большое спасибо. Там, где были пятиэтажки или заброшенные промзоны, поднимаются современные кварталы со школами, детскими садами и парками, и рабочими местами. Хочу обратить на это внимание как на хороший пример организации городского пространства", - подчеркнул Путин.По его словам, в этой сфере были проблемы - и с внутренней застройкой, и с тем, что не хватало социальных объектов. "В Москве стараются решить это органично - и получается", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220901/bochkarev-1813736932.html

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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-10T14:27 true PT1M48S

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общество, жилье, владимир путин, москва, россия