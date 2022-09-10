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Карл III просил принца Гарри не брать Меган Маркл в Балморал, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2022
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Карл III просил принца Гарри не брать Меган Маркл в Балморал, сообщили СМИ
Карл III просил принца Гарри не брать Меган Маркл в Балморал, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2022
Карл III просил принца Гарри не брать Меган Маркл в Балморал, сообщили СМИ
Король Великобритании Карл III - на тот момент принц Уэльский Чарльз - просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T11:42
2022-09-10T13:47
в мире
великобритания
елизавета ii
sun
меган маркл
принц гарри
умерла королева елизавета ii
карл iii
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III - на тот момент принц Уэльский Чарльз - просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщила газета Sun со ссылкой на источники.Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.По сведениям издания, Гарри стал последним членом королевской семьи, прибывшим в Балморал после новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II. Отмечается, что Чарльз попросил принца не приводить супругу в замок, когда тот находился в королевском поместье Фрогмор в Виндзоре."Чарльз заявил Гарри, что было бы неправильным или неуместным, если бы Меган находилась в Балморале в столь печальное время", - сказал неназванный собеседник издания.По словам источника, Гарри было сказано, что Кейт, супруга принца Уильяма, также не поедет и что присутствовать будут лишь самые близкие родственники."Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанной гостьей", - добавил собеседник газеты.Издание отметило, что Гарри также было отказано в посадке на самолет королевских ВВС, который доставил в Шотландию его брата принца Уильяма, а также принца Эдварда и принца Эндрю. Гарри якобы пришлось искать собственный самолет, из-за чего он прибыл в Балморал уже после того, как было объявлено о смерти королевы.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html
https://ria.ru/20220909/uilyam-1815775109.html
https://ria.ru/20220909/bayden-1815783103.html
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в мире, великобритания, елизавета ii, sun, меган маркл, принц гарри, умерла королева елизавета ii, карл iii
В мире, Великобритания, Елизавета II, Sun, Меган Маркл, Принц Гарри, Умерла Королева Елизавета II, Карл III
11:42 10.09.2022 (обновлено: 13:47 10.09.2022)
 
Карл III просил принца Гарри не брать Меган Маркл в Балморал, сообщили СМИ

The Sun: Карл III просил принца Гарри не брать Меган Маркл в Балморал к Елизавете II

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган Маркл и принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III - на тот момент принц Уэльский Чарльз - просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщила газета Sun со ссылкой на источники.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
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По сведениям издания, Гарри стал последним членом королевской семьи, прибывшим в Балморал после новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II. Отмечается, что Чарльз попросил принца не приводить супругу в замок, когда тот находился в королевском поместье Фрогмор в Виндзоре.
"Чарльз заявил Гарри, что было бы неправильным или неуместным, если бы Меган находилась в Балморале в столь печальное время", - сказал неназванный собеседник издания.
По словам источника, Гарри было сказано, что Кейт, супруга принца Уильяма, также не поедет и что присутствовать будут лишь самые близкие родственники.
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"Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанной гостьей", - добавил собеседник газеты.
Издание отметило, что Гарри также было отказано в посадке на самолет королевских ВВС, который доставил в Шотландию его брата принца Уильяма, а также принца Эдварда и принца Эндрю. Гарри якобы пришлось искать собственный самолет, из-за чего он прибыл в Балморал уже после того, как было объявлено о смерти королевы.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
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В миреВеликобританияЕлизавета IISunМеган МарклПринц ГарриУмерла Королева Елизавета IIКарл III
 
 
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