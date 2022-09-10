https://ria.ru/20220910/korol-1815844499.html

Британский король Карл III подписал документ с традиционной клятвой

Британский король Карл III подписал документ с традиционной клятвой - РИА Новости, 10.09.2022

Британский король Карл III подписал документ с традиционной клятвой

Король Карл III, провозглашенный новым монархом Великобритании, произнес речь в память о королеве Елизавете II, пообещав следовать её примеру. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:54

2022-09-10T12:54

2022-09-10T13:47

в мире

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

чарльз, принц уэльский

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Король Карл III, провозглашенный новым монархом Великобритании, произнес речь в память о королеве Елизавете II, пообещав следовать её примеру."Я глубоко осознаю это великое наследие и обязанности и важную ответственность суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая эту ответственность, я буду стремиться следовать этому вдохновляющему примеру (Елизаветы II), который был мне подан, поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания для народов этих островов и королевств Содружества и территорий по всему миру", - заявил он во время второго этапа церемонии престолонаследия, на которой его провозгласили новым монархом.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Король заявил, что Елизавета II была примером "вечной любви и самоотверженной службы" своей стране.После этого он принес традиционную клятву о сохранении и поддержании церкви Шотландии и подписал две копии документа с клятвой.Ранее прокламацию о его официальном провозглашении подписал ряд высокопоставленных лиц, в том числе принц Уильям, королева-консорт Камилла, премьер-министр Лиз Трасс, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие.Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошёл в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание было немного отложено, поскольку о смерти королевы стало известно вечером.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

https://ria.ru/20220910/karl-1815655913.html

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, чарльз, принц уэльский, великобритания, карл iii