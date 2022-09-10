12:54 10.09.2022 (обновлено: 13:47 10.09.2022)
Британский король Карл III подписал документ с традиционной клятвой
Карл III произнес речь в память о Елизавете II и подписал документ с традиционной клятвой
© AP Photo / Jonathan BradyБританский принц Уильям, Камилла, королева-консорт и король Карл III перед членами Тайного совета в тронном зале в Сент-Джеймсском дворце
© AP Photo / Jonathan Brady
Британский принц Уильям, Камилла, королева-консорт и король Карл III перед членами Тайного совета в тронном зале в Сент-Джеймсском дворце
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Король Карл III, провозглашенный новым монархом Великобритании, произнес речь в память о королеве Елизавете II, пообещав следовать её примеру.
"Я глубоко осознаю это великое наследие и обязанности и важную ответственность суверена, которые сейчас перешли ко мне. Принимая эту ответственность, я буду стремиться следовать этому вдохновляющему примеру (Елизаветы II), который был мне подан, поддерживая конституционное правительство и добиваясь мира, гармонии и процветания для народов этих островов и королевств Содружества и территорий по всему миру", - заявил он во время второго этапа церемонии престолонаследия, на которой его провозгласили новым монархом.
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Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Король заявил, что Елизавета II была примером "вечной любви и самоотверженной службы" своей стране.
После этого он принес традиционную клятву о сохранении и поддержании церкви Шотландии и подписал две копии документа с клятвой.
Ранее прокламацию о его официальном провозглашении подписал ряд высокопоставленных лиц, в том числе принц Уильям, королева-консорт Камилла, премьер-министр Лиз Трасс, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие.
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Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошёл в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание было немного отложено, поскольку о смерти королевы стало известно вечером.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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