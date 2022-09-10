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Биография короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 10.09.2022
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Биография короля Великобритании Карла III
Биография короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 10.09.2022
Биография короля Великобритании Карла III
Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T03:39
2022-09-10T03:39
справки
елизавета ii
великобритания
уэльс
умерла королева елизавета ii
кембриджский университет
в мире
лондон
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Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне (Великобритания). Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2002) и герцога Эдинбургского Филиппа (1921-2021).В 1952 году, после смерти Георга VI и восхождения на престол своей матери, в возрасте трех лет Чарльз стал наследником британского престола и получил титулы герцога Корнуэльского, герцога Ротсей и графа Каррика.В 1958 году он также получил титулы принца Уэльского и графа Честера.1 июля 1969 произошла формальная церемония инвеституры в замке Карнарвон в Уэльсе, в ходе которой Елизавета возложила на голову сына венец принца Уэльского.Принц Чарльз был учеником престижных частных школ Hill House и Cheam School, в старших классах проходил обучение в школе-пансионате Gordonstoun.В 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию, антропологию и историю. Помимо этого, в 1969 году в течение семестра изучал валлийский язык в Университете Аберистуита (Уэльс). В 1975 году получил степень магистра искусств в Кембрижде. В феврале 1970 года принц Чарльз занял свое место в Палате лордов.В марте 1971 года он поступил на военную службу: прошел подготовку как пилот истребителя и вертолета, по семейной традиции служил на кораблях британских ВМС. В 1976 году закончил службу командиром тральщика береговой охраны Bronington. Чарльз – первый член королевской семьи, успешно прошедший курс обучения в парашютном полку. В 1977 году он был назначен главнокомандующим полка. С 16 июня 2012 года принц Уэльский – адмирал флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС. Он также имеет почетные звания и назначения во многих родах войск и частей вооруженных сил.Принц Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях британского двора, наносил визиты во многие страны мира. В последние годы исполнял ряд официальных функций королевы. При этом Чарльз стал абсолютным рекордсменом среди членов британской королевской семьи по длительности пребывания в статусе наследного принца.Расходы принца не были включены в "цивильный лист" королевского двора Великобритании. Сумма, которую принц получал из британской казны, была связана исключительно с покрытием затрат на выполнение им государственных поручений и участие в официальных мероприятиях. На содержание семьи Чарльз зарабатывал самостоятельно и платил налоги так же, как и любой другой британский подданный. Главная статья дохода наследника британского престола – так называемое герцогство Корнуольское (Duchy of Cornwall), которое представляет собой совокупность земельных участков в разных графствах Великобритании с расположенной на них недвижимостью. Так, годовой доход принца Чарльза в 2021 году вырос до 23 миллионов фунтов стерлингов.8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II, принц Чарльз немедленно стал новым монархом – королем Соединенного Королевства и 14 стран Содружества (в Британское Содружество наций входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайка). Новый монарх взял себе имя Карл III. Новый британский монарх известен активной благотворительной деятельностью, состоит в различных обществах и фондах, патронирует более 500 организаций.Также является активным защитником природы и природных ресурсов, автором ряда инициатив по защите окружающей среды. Карл III написал несколько книг, рисует акварелью. Он также сыграл несколько эпизодических ролей в кино, увлекался конным спортом, играл в поло.Король Великобритании Карл III женат вторым браком.В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер (Diana Spencer), которая стала именоваться принцессой Уэльской. У супругов родились два сына: 21 июня 1982 года – принц Уильям (Prince William), 15 сентября 1984 года – принц Генри, более известный как принц Гарри (Prince Harry). В 1992 году было официально объявлено о расставании Чарльза и Дианы, а в 1996 году их брак был расторгнут официально. Принцесса по-прежнему считалась членом королевской семьи. Она продолжала жить в Кенсингтонском дворце и заниматься общественной деятельностью в ряде благотворительных организаций. В 1997 году принцесса Диана погибла в Париже (Франция) в автокатастрофе.В 2005 году будущий король женился во второй раз. Его супругой стала Камилла Паркер Боулз (Camilla Parker Bowles). Их брак был заключен в ходе гражданской церемонии, Камилла получила титул герцогини Корнуольской. После восхождения мужа на престол получила титул королевы-консорта. У Карла III пять внуков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, елизавета ii, великобритания, уэльс, умерла королева елизавета ii, кембриджский университет, в мире, лондон, чарльз, принц уэльский
Справки, Елизавета II, Великобритания, Уэльс, Умерла Королева Елизавета II, Кембриджский университет, В мире, Лондон, Чарльз, принц Уэльский
03:39 10.09.2022
 

Биография короля Великобритании Карла III

© AFP 2022 / Justin TallisКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
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Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне (Великобритания). Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2002) и герцога Эдинбургского Филиппа (1921-2021).
В 1952 году, после смерти Георга VI и восхождения на престол своей матери, в возрасте трех лет Чарльз стал наследником британского престола и получил титулы герцога Корнуэльского, герцога Ротсей и графа Каррика.
В 1958 году он также получил титулы принца Уэльского и графа Честера.
1 июля 1969 произошла формальная церемония инвеституры в замке Карнарвон в Уэльсе, в ходе которой Елизавета возложила на голову сына венец принца Уэльского.
Принц Чарльз был учеником престижных частных школ Hill House и Cheam School, в старших классах проходил обучение в школе-пансионате Gordonstoun.
В 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию, антропологию и историю. Помимо этого, в 1969 году в течение семестра изучал валлийский язык в Университете Аберистуита (Уэльс). В 1975 году получил степень магистра искусств в Кембрижде.
В феврале 1970 года принц Чарльз занял свое место в Палате лордов.
В марте 1971 года он поступил на военную службу: прошел подготовку как пилот истребителя и вертолета, по семейной традиции служил на кораблях британских ВМС. В 1976 году закончил службу командиром тральщика береговой охраны Bronington. Чарльз – первый член королевской семьи, успешно прошедший курс обучения в парашютном полку. В 1977 году он был назначен главнокомандующим полка.
С 16 июня 2012 года принц Уэльский – адмирал флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС. Он также имеет почетные звания и назначения во многих родах войск и частей вооруженных сил.
Принц Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях британского двора, наносил визиты во многие страны мира. В последние годы исполнял ряд официальных функций королевы.
При этом Чарльз стал абсолютным рекордсменом среди членов британской королевской семьи по длительности пребывания в статусе наследного принца.
Расходы принца не были включены в "цивильный лист" королевского двора Великобритании. Сумма, которую принц получал из британской казны, была связана исключительно с покрытием затрат на выполнение им государственных поручений и участие в официальных мероприятиях. На содержание семьи Чарльз зарабатывал самостоятельно и платил налоги так же, как и любой другой британский подданный. Главная статья дохода наследника британского престола – так называемое герцогство Корнуольское (Duchy of Cornwall), которое представляет собой совокупность земельных участков в разных графствах Великобритании с расположенной на них недвижимостью. Так, годовой доход принца Чарльза в 2021 году вырос до 23 миллионов фунтов стерлингов.
8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II, принц Чарльз немедленно стал новым монархомкоролем Соединенного Королевства и 14 стран Содружества (в Британское Содружество наций входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайка). Новый монарх взял себе имя Карл III.
Новый британский монарх известен активной благотворительной деятельностью, состоит в различных обществах и фондах, патронирует более 500 организаций.
Также является активным защитником природы и природных ресурсов, автором ряда инициатив по защите окружающей среды.
Карл III написал несколько книг, рисует акварелью. Он также сыграл несколько эпизодических ролей в кино, увлекался конным спортом, играл в поло.
Король Великобритании Карл III женат вторым браком.
В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер (Diana Spencer), которая стала именоваться принцессой Уэльской. У супругов родились два сына: 21 июня 1982 года – принц Уильям (Prince William), 15 сентября 1984 года – принц Генри, более известный как принц Гарри (Prince Harry). В 1992 году было официально объявлено о расставании Чарльза и Дианы, а в 1996 году их брак был расторгнут официально. Принцесса по-прежнему считалась членом королевской семьи. Она продолжала жить в Кенсингтонском дворце и заниматься общественной деятельностью в ряде благотворительных организаций. В 1997 году принцесса Диана погибла в Париже (Франция) в автокатастрофе.
В 2005 году будущий король женился во второй раз. Его супругой стала Камилла Паркер Боулз (Camilla Parker Bowles). Их брак был заключен в ходе гражданской церемонии, Камилла получила титул герцогини Корнуольской. После восхождения мужа на престол получила титул королевы-консорта.
У Карла III пять внуков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЕлизавета IIВеликобританияУэльсУмерла Королева Елизавета IIКембриджский университетВ миреЛондонЧарльз, принц Уэльский
 
 
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