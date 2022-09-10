https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815900982.html

Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании

Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании - РИА Новости, 10.09.2022

Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли что-то в ходе голосования президент РФ Владимир Путин, сам он тоже не... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:14

2022-09-10T19:14

2022-09-10T19:31

владимир путин

дмитрий песков

единый день голосования — 2022

алексей венедиктов (журналист)

россия

москва

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политика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли что-то в ходе голосования президент РФ Владимир Путин, сам он тоже не получал никаких уведомлений.Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве."Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выиграл ли он что-нибудь.На вопрос, выиграл ли что-то Путин, также голосовавший онлайн, представитель Кремля ответил, что ему об этом неизвестно."Нет, ну конечно нет. Ну, по крайней мере, никаких уведомлений мы не получили", - сказал он.Пресс-секретарь президента не в первый раз использует электронную форму голосование на выборах. В прошлом году он даже выиграл приз. Тогдашний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов* сообщал журналистам, что приз Пескова составил 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов", а выигранные средства тот решил отправить в благотворительный фонд.Акция "Миллион призов" проводится и в этом году: москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3 до 10 тысяч баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.*Признан иноагентом в России

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Екатерина Зайцева

владимир путин, дмитрий песков, единый день голосования — 2022, алексей венедиктов (журналист), россия, москва, псковская область, политика