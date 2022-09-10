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Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании - РИА Новости, 10.09.2022
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Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании
Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании - РИА Новости, 10.09.2022
Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли что-то в ходе голосования президент РФ Владимир Путин, сам он тоже не... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T19:14
2022-09-10T19:31
владимир путин
дмитрий песков
единый день голосования — 2022
алексей венедиктов (журналист)
россия
москва
псковская область
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли что-то в ходе голосования президент РФ Владимир Путин, сам он тоже не получал никаких уведомлений.Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве."Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выиграл ли он что-нибудь.На вопрос, выиграл ли что-то Путин, также голосовавший онлайн, представитель Кремля ответил, что ему об этом неизвестно."Нет, ну конечно нет. Ну, по крайней мере, никаких уведомлений мы не получили", - сказал он.Пресс-секретарь президента не в первый раз использует электронную форму голосование на выборах. В прошлом году он даже выиграл приз. Тогдашний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов* сообщал журналистам, что приз Пескова составил 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов", а выигранные средства тот решил отправить в благотворительный фонд.Акция "Миллион призов" проводится и в этом году: москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3 до 10 тысяч баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.*Признан иноагентом в России
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владимир путин, дмитрий песков, единый день голосования — 2022, алексей венедиктов (журналист), россия, москва, псковская область, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Единый день голосования — 2022, Алексей Венедиктов (журналист), Россия, Москва, Псковская область, Политика
19:14 10.09.2022 (обновлено: 19:31 10.09.2022)
 
Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании

Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли Путин что-то при голосовании онлайн

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин голосует дистанционно на выборах муниципальных депутатов Москвы
Президент РФ Владимир Путин голосует дистанционно на выборах муниципальных депутатов Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин голосует дистанционно на выборах муниципальных депутатов Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, выиграл ли что-то в ходе голосования президент РФ Владимир Путин, сам он тоже не получал никаких уведомлений.
Песков проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2022 проходит в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
"Пока ничего не получал, правда, нигде не регистрировался. Я не знаю, нужно было как-то особо регистрироваться дополнительно или нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, выиграл ли он что-нибудь.
На вопрос, выиграл ли что-то Путин, также голосовавший онлайн, представитель Кремля ответил, что ему об этом неизвестно.
"Нет, ну конечно нет. Ну, по крайней мере, никаких уведомлений мы не получили", - сказал он.
Пресс-секретарь президента не в первый раз использует электронную форму голосование на выборах. В прошлом году он даже выиграл приз. Тогдашний руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов* сообщал журналистам, что приз Пескова составил 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов", а выигранные средства тот решил отправить в благотворительный фонд.
Акция "Миллион призов" проводится и в этом году: москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3 до 10 тысяч баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.
*Признан иноагентом в России
Программирование - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 15:53
В Москве отразили более шести тысяч хакерских атак на систему голосования
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковЕдиный день голосования — 2022Алексей Венедиктов (журналист)РоссияМоскваПсковская областьПолитика
 
 
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