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В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме

В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2022

В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме

Голосование на участках и онлайн-голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве проходят в штатном режиме, сообщил глава Общественного штаба по... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T12:10

2022-09-10T12:10

2022-09-10T12:10

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единый день голосования в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голосование на участках и онлайн-голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве проходят в штатном режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Прежде всего хочется сказать, что голосования проходят в штатном режиме, штаб следит за всем тем, что происходит сейчас на избирательных участках города Москвы", - заявил Ковалев на брифинге в Общественном штабе.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

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