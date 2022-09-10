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В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2022
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В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме
В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме - РИА Новости, 10.09.2022
В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме
Голосование на участках и онлайн-голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве проходят в штатном режиме, сообщил глава Общественного штаба по... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T12:10
2022-09-10T12:10
политика
москва
единый день голосования — 2022
выборы
голосование
россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голосование на участках и онлайн-голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве проходят в штатном режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Прежде всего хочется сказать, что голосования проходят в штатном режиме, штаб следит за всем тем, что происходит сейчас на избирательных участках города Москвы", - заявил Ковалев на брифинге в Общественном штабе.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, единый день голосования — 2022, выборы, голосование, россия, единый день голосования в россии
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022, Выборы, Голосование, Россия, Единый день голосования в России
12:10 10.09.2022
 
В Москве на муниципальных выборах голосование проходит в штатном режиме

В Общественного штабе заявили, что голосование в Москве проходит в штатном режиме

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЖенщина читает бюллетень на избирательном участке в Москве
Женщина читает бюллетень на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина читает бюллетень на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голосование на участках и онлайн-голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве проходят в штатном режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.
"Прежде всего хочется сказать, что голосования проходят в штатном режиме, штаб следит за всем тем, что происходит сейчас на избирательных участках города Москвы", - заявил Ковалев на брифинге в Общественном штабе.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
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