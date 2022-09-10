https://ria.ru/20220910/flot-1815868527.html

Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов

Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов - РИА Новости, 10.09.2022

Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов

Корабли Балтийского флота провели в пунктах базирования тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов, сообщили в отделе информационного... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:38

2022-09-10T15:38

2022-09-10T20:43

безопасность

ленинградская область

балтийский флот вмф россии

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815912413_0:73:3381:1974_1920x0_80_0_0_a2cfa3d480352247cf223be537fe3b25.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели в пунктах базирования тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту."В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил", — говорится в заявлении.В ней задействовали до десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, около десяти единиц военной техники, к практическим действиям привлекли более 100 военнослужащих, уточнили в пресс-службе.По замыслу тренировки, поступила информация о возможном проведении террористических актов в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.По сигналу дежурных смен на кораблях объявили боевую тревогу, их экстренно приготовили к бою и походу, выполнили проворачивание винтов для уничтожения условных боевых пловцов противника, а также выставили вооруженную вахту противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).В рамках тренировки дежурные корабли и катера, несущие вахту по ППДО, при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, провели мероприятия по осмотру акваторий и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования, а также выполнили профилактическое гранатометание.В завершении водолазные группы осмотрели подводные части корпусов кораблей, катеров и судов на наличие закладки взрывных устройств и различных повреждений, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220909/ucheniya-1815731871.html

https://ria.ru/20220906/ucheniya-1814758791.html

https://ria.ru/20220907/britantsy-1815161626.html

ленинградская область

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ленинградская область, балтийский флот вмф россии, калининградская область