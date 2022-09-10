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Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов - РИА Новости, 10.09.2022
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Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов
Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов - РИА Новости, 10.09.2022
Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов
Корабли Балтийского флота провели в пунктах базирования тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов, сообщили в отделе информационного... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T15:38
2022-09-10T20:43
безопасность
ленинградская область
балтийский флот вмф россии
калининградская область
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели в пунктах базирования тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту."В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил", — говорится в заявлении.В ней задействовали до десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, около десяти единиц военной техники, к практическим действиям привлекли более 100 военнослужащих, уточнили в пресс-службе.По замыслу тренировки, поступила информация о возможном проведении террористических актов в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.По сигналу дежурных смен на кораблях объявили боевую тревогу, их экстренно приготовили к бою и походу, выполнили проворачивание винтов для уничтожения условных боевых пловцов противника, а также выставили вооруженную вахту противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).В рамках тренировки дежурные корабли и катера, несущие вахту по ППДО, при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, провели мероприятия по осмотру акваторий и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования, а также выполнили профилактическое гранатометание.В завершении водолазные группы осмотрели подводные части корпусов кораблей, катеров и судов на наличие закладки взрывных устройств и различных повреждений, заключили в пресс-службе.
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безопасность, ленинградская область, балтийский флот вмф россии, калининградская область
Безопасность, Ленинградская область, Балтийский флот ВМФ России, Калининградская область
15:38 10.09.2022 (обновлено: 20:43 10.09.2022)
 
Балтийский флот провел тренировку по уничтожению подводных диверсантов

Балтийский флот провел тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России во время учений в Калининградской области
Военнослужащие ВС России во время учений в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота провели в пунктах базирования тренировку по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
"В пунктах базирования кораблей Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях проведена плановая тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил", — говорится в заявлении.
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По замыслу тренировки, поступила информация о возможном проведении террористических актов в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.
По сигналу дежурных смен на кораблях объявили боевую тревогу, их экстренно приготовили к бою и походу, выполнили проворачивание винтов для уничтожения условных боевых пловцов противника, а также выставили вооруженную вахту противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).
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В рамках тренировки дежурные корабли и катера, несущие вахту по ППДО, при помощи гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой, провели мероприятия по осмотру акваторий и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования, а также выполнили профилактическое гранатометание.
В завершении водолазные группы осмотрели подводные части корпусов кораблей, катеров и судов на наличие закладки взрывных устройств и различных повреждений, заключили в пресс-службе.
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