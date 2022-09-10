https://ria.ru/20220910/diametr-1815851898.html

Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра

Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 10.09.2022

Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра

Президент России Владимир Путин в режиме ВКС из парка "Зарядье" открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:42

2022-09-10T13:42

2022-09-10T15:08

общество

москва

россия

ярославское шоссе

владимир путин

сергей собянин

городское хозяйство москвы

день города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815861984_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_82523dcdc8f09643a43e6539935ced3a.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме ВКС из парка "Зарядье" открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связывались с дорожными строителями на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.Ввод в эксплуатацию этого участка трассы стал последним звеном в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды).Начиная с 10 сентября, бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы.Протяжённость основного участка МСД составляет порядка 40 км. Всего – с учётом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети – на нем будет построено порядка 120 км дорог, в т.ч. 80 искусственных сооружений (эстакад, мостов, тоннелей) протяжённостью около 38 км, и 21 пешеходный переход.Трасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также дает выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и др.Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением свыше 2,5 млн. человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20% при поездках на городском транспорте и 17% при поездках личных автомобилях.В настоящее время ведется соединение основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", которое планируется завершить до конца 2023 года.Южный участок МСД (Юго-Восточная хорда) протяженностью основного хода порядка 28 км пройдёт от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.Создание МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.На МСД будет организовано несколько маршрутов наземного городского транспорта.Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на отдельные сегменты Садового кольца, ТТК и МКАД, как ожидается, снизится до 30%, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта должны уменьшиться на 20%.Последние годы правительство Москвы поддерживает темпы строительства дорог – порядка 100 км в год. В 2011-2021 годах было построено 1 121,3 км дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети. Возведены 331 искусственное сооружение (мосты, тоннели, эстакады) и 274 внеуличных пешеходных перехода.С начала этого года завершено строительство 32,5 км дорог, 13 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов.Всего в 2022-2024 годах планируется построить порядка 250 км дорог, свыше 80 искусственных сооружений и порядка 50 пешеходных переходов.Ключевым проектом на ближайшие годы остается завершение строительства Московского скоростного диаметра и Южной рокады – ключевых объектов нового дорожного каркаса Москвы.Также Собянин доложил Путину о развитии Московских центральных диаметров, среди которых МЦД-4, который должен быть завершен к концу 2023 года. Он пройдет через все столичные вокзалы, что должно сократить дорожное время передвижения по Москве.Мэр рассказал, что осуществляемый в городе хордовый проект, состоящий из Северо-Западной, Юго-Восточной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, изменит транспортную реальность Москвы, уведя из районов значительные транспортные потоки и улучшив экологическую ситуацию. Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды образуют Московский скоростной диаметр, на котором нет ни одного светофора. Диаметр состоит из двух ответвлений: Казань - Санкт-Петербург, а второе уходит на Симферопольское шоссе в сторону Крыма.Собянин добавил, что на данный момент идет строительство 10 станций Большой кольцевой линии и выразил надежду, что работы будут завершены до конца года, а в начале следующего года БКЛ заработает.

https://ria.ru/20220910/koleso-1815851176.html

https://ria.ru/20220909/liksutov-1815586825.html

https://ria.ru/20220910/moskva-1815857316.html

https://ria.ru/20220909/moskva-1815602655.html

https://ria.ru/20220907/moskva-1815250693.html

москва

россия

ярославское шоссе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, россия, ярославское шоссе, владимир путин, сергей собянин, городское хозяйство москвы, день города москвы, зарядье