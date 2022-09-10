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Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 10.09.2022
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Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра
Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 10.09.2022
Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра
Президент России Владимир Путин в режиме ВКС из парка "Зарядье" открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T13:42
2022-09-10T15:08
общество
москва
россия
ярославское шоссе
владимир путин
сергей собянин
городское хозяйство москвы
день города москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме ВКС из парка "Зарядье" открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связывались с дорожными строителями на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.Ввод в эксплуатацию этого участка трассы стал последним звеном в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды).Начиная с 10 сентября, бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы.Протяжённость основного участка МСД составляет порядка 40 км. Всего – с учётом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети – на нем будет построено порядка 120 км дорог, в т.ч. 80 искусственных сооружений (эстакад, мостов, тоннелей) протяжённостью около 38 км, и 21 пешеходный переход.Трасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также дает выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и др.Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением свыше 2,5 млн. человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20% при поездках на городском транспорте и 17% при поездках личных автомобилях.В настоящее время ведется соединение основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", которое планируется завершить до конца 2023 года.Южный участок МСД (Юго-Восточная хорда) протяженностью основного хода порядка 28 км пройдёт от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.Создание МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.На МСД будет организовано несколько маршрутов наземного городского транспорта.Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на отдельные сегменты Садового кольца, ТТК и МКАД, как ожидается, снизится до 30%, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта должны уменьшиться на 20%.Последние годы правительство Москвы поддерживает темпы строительства дорог – порядка 100 км в год. В 2011-2021 годах было построено 1 121,3 км дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети. Возведены 331 искусственное сооружение (мосты, тоннели, эстакады) и 274 внеуличных пешеходных перехода.С начала этого года завершено строительство 32,5 км дорог, 13 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов.Всего в 2022-2024 годах планируется построить порядка 250 км дорог, свыше 80 искусственных сооружений и порядка 50 пешеходных переходов.Ключевым проектом на ближайшие годы остается завершение строительства Московского скоростного диаметра и Южной рокады – ключевых объектов нового дорожного каркаса Москвы.Также Собянин доложил Путину о развитии Московских центральных диаметров, среди которых МЦД-4, который должен быть завершен к концу 2023 года. Он пройдет через все столичные вокзалы, что должно сократить дорожное время передвижения по Москве.Мэр рассказал, что осуществляемый в городе хордовый проект, состоящий из Северо-Западной, Юго-Восточной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, изменит транспортную реальность Москвы, уведя из районов значительные транспортные потоки и улучшив экологическую ситуацию. Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды образуют Московский скоростной диаметр, на котором нет ни одного светофора. Диаметр состоит из двух ответвлений: Казань - Санкт-Петербург, а второе уходит на Симферопольское шоссе в сторону Крыма.Собянин добавил, что на данный момент идет строительство 10 станций Большой кольцевой линии и выразил надежду, что работы будут завершены до конца года, а в начале следующего года БКЛ заработает.
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РИА Новости
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общество, москва, россия, ярославское шоссе, владимир путин, сергей собянин, городское хозяйство москвы, день города москвы, зарядье
Общество, Москва, Россия, Ярославское шоссе, Владимир Путин, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, День города Москвы, Зарядье
13:42 10.09.2022 (обновлено: 15:08 10.09.2022)
 
Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра

Путин открыл Московский скоростной диаметр от Дмитровского до Ярославского шоссе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения Солнце Москвы на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме ВКС из парка "Зарядье" открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связывались с дорожными строителями на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемониях открытия колеса обозрения Солнце Москвы на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Ввод в эксплуатацию этого участка трассы стал последним звеном в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды).
Начиная с 10 сентября, бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы.
Протяжённость основного участка МСД составляет порядка 40 км. Всего – с учётом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети – на нем будет построено порядка 120 км дорог, в т.ч. 80 искусственных сооружений (эстакад, мостов, тоннелей) протяжённостью около 38 км, и 21 пешеходный переход.
Трасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также дает выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и др.
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 12:00
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Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением свыше 2,5 млн. человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20% при поездках на городском транспорте и 17% при поездках личных автомобилях.
В настоящее время ведется соединение основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", которое планируется завершить до конца 2023 года.
Южный участок МСД (Юго-Восточная хорда) протяженностью основного хода порядка 28 км пройдёт от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.
Создание МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.
На МСД будет организовано несколько маршрутов наземного городского транспорта.
Окраины Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 14:25
Путин похвалил власти Москвы за темпы строительства инфраструктуры
Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на отдельные сегменты Садового кольца, ТТК и МКАД, как ожидается, снизится до 30%, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта должны уменьшиться на 20%.
Последние годы правительство Москвы поддерживает темпы строительства дорог – порядка 100 км в год. В 2011-2021 годах было построено 1 121,3 км дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети. Возведены 331 искусственное сооружение (мосты, тоннели, эстакады) и 274 внеуличных пешеходных перехода.
С начала этого года завершено строительство 32,5 км дорог, 13 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов.
Всего в 2022-2024 годах планируется построить порядка 250 км дорог, свыше 80 искусственных сооружений и порядка 50 пешеходных переходов.
Празднование Дня города в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 13:23Культура
Спектакли и мастер-классы: как в парках столицы отметят День города
Ключевым проектом на ближайшие годы остается завершение строительства Московского скоростного диаметра и Южной рокады – ключевых объектов нового дорожного каркаса Москвы.
Также Собянин доложил Путину о развитии Московских центральных диаметров, среди которых МЦД-4, который должен быть завершен к концу 2023 года. Он пройдет через все столичные вокзалы, что должно сократить дорожное время передвижения по Москве.
Мэр рассказал, что осуществляемый в городе хордовый проект, состоящий из Северо-Западной, Юго-Восточной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, изменит транспортную реальность Москвы, уведя из районов значительные транспортные потоки и улучшив экологическую ситуацию. Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды образуют Московский скоростной диаметр, на котором нет ни одного светофора. Диаметр состоит из двух ответвлений: Казань - Санкт-Петербург, а второе уходит на Симферопольское шоссе в сторону Крыма.
Собянин добавил, что на данный момент идет строительство 10 станций Большой кольцевой линии и выразил надежду, что работы будут завершены до конца года, а в начале следующего года БКЛ заработает.
Открытие новых станций метро на Некрасовской линии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ОбществоМоскваРоссияЯрославское шоссеВладимир ПутинСергей СобянинГородское хозяйство МосквыДень города МосквыЗарядье
 
 
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