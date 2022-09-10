В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду
Рогов заявил, что киевские власти намерены устроить энергоблокаду Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в попытке устроить энергетическую блокаду региона.
Ранее сообщалось, украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии с Запорожской АЭС, что создает проблемы в эксплуатации атомной станции. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС в результате обстрелов повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.
"Киевские власти, добиваясь остановки Запорожской АЭС, преследуют цель устроить энергетическую блокаду региона. Подобную варварскую практику они уже использовали несколько лет назад в Крыму, когда подорвали электроопоры", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска продолжают наносить удары по подстанциям и ЛЭП, по которым электроэнергия поступает с АЭС на освобожденную часть Запорожской области.
По мнению Рогова, в ситуацию вокруг обстрелов АЭС украинскими войсками должна немедленно вмешаться ООН, чтобы принудить украинскую сторону к прекращению политики геноцида населения.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.