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В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду - РИА Новости, 10.09.2022
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В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду
В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду - РИА Новости, 10.09.2022
В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в попытке устроить... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T18:06
2022-09-10T18:06
в мире
запорожская область
энергодар
киев
запорожская аэс
магатэ
оон
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в попытке устроить энергетическую блокаду региона.Ранее сообщалось, украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии с Запорожской АЭС, что создает проблемы в эксплуатации атомной станции. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС в результате обстрелов повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора."Киевские власти, добиваясь остановки Запорожской АЭС, преследуют цель устроить энергетическую блокаду региона. Подобную варварскую практику они уже использовали несколько лет назад в Крыму, когда подорвали электроопоры", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска продолжают наносить удары по подстанциям и ЛЭП, по которым электроэнергия поступает с АЭС на освобожденную часть Запорожской области.По мнению Рогова, в ситуацию вокруг обстрелов АЭС украинскими войсками должна немедленно вмешаться ООН, чтобы принудить украинскую сторону к прекращению политики геноцида населения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, киев, запорожская аэс, магатэ, оон, владимир рогов, рафаэль гросси
В мире, Запорожская область, Энергодар, Киев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси
18:06 10.09.2022
 
В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду

Рогов заявил, что киевские власти намерены устроить энергоблокаду Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в попытке устроить энергетическую блокаду региона.
Ранее сообщалось, украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии с Запорожской АЭС, что создает проблемы в эксплуатации атомной станции. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС в результате обстрелов повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.
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"Киевские власти, добиваясь остановки Запорожской АЭС, преследуют цель устроить энергетическую блокаду региона. Подобную варварскую практику они уже использовали несколько лет назад в Крыму, когда подорвали электроопоры", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска продолжают наносить удары по подстанциям и ЛЭП, по которым электроэнергия поступает с АЭС на освобожденную часть Запорожской области.
По мнению Рогова, в ситуацию вокруг обстрелов АЭС украинскими войсками должна немедленно вмешаться ООН, чтобы принудить украинскую сторону к прекращению политики геноцида населения.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреЗапорожская областьЭнергодарКиевЗапорожская АЭСМАГАТЭООНВладимир РоговРафаэль Гросси
 
 
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