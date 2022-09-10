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В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду

В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду - РИА Новости, 10.09.2022

В Запорожской области обвинили Киев в попытке устроить энергоблокаду

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в попытке устроить... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T18:06

2022-09-10T18:06

2022-09-10T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил киевские власти в попытке устроить энергетическую блокаду региона.Ранее сообщалось, украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии с Запорожской АЭС, что создает проблемы в эксплуатации атомной станции. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение ЗАЭС в результате обстрелов повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора."Киевские власти, добиваясь остановки Запорожской АЭС, преследуют цель устроить энергетическую блокаду региона. Подобную варварскую практику они уже использовали несколько лет назад в Крыму, когда подорвали электроопоры", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинские войска продолжают наносить удары по подстанциям и ЛЭП, по которым электроэнергия поступает с АЭС на освобожденную часть Запорожской области.По мнению Рогова, в ситуацию вокруг обстрелов АЭС украинскими войсками должна немедленно вмешаться ООН, чтобы принудить украинскую сторону к прекращению политики геноцида населения.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, энергодар, киев, запорожская аэс, магатэ, оон, владимир рогов, рафаэль гросси