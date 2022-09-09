https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html

Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны

Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны - РИА Новости, 09.09.2022

Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны

Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:44

2022-09-09T16:44

2022-09-09T16:44

экономика

россия

турция

владимир путин

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу."Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса, безусловно имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 – в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3%", - сказал Путин.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220909/zerno-1815691322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, владимир путин, украина