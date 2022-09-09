https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны - РИА Новости, 09.09.2022
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:44
2022-09-09T16:44
2022-09-09T16:44
экономика
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турция
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу."Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса, безусловно имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 – в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3%", - сказал Путин.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220909/zerno-1815691322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, украина
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Украина
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
Путин: лишь три процента поставок по зерновой сделке было доставлено в нуждающиеся страны