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Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны - РИА Новости, 09.09.2022
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Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны - РИА Новости, 09.09.2022
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:44
2022-09-09T16:44
экономика
россия
турция
владимир путин
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу."Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса, безусловно имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 – в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3%", - сказал Путин.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, россия, турция, владимир путин, украина
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Украина
16:44 09.09.2022
 
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны

Путин: лишь три процента поставок по зерновой сделке было доставлено в нуждающиеся страны

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet с украинским зерном
Судно Polarnet с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet с украинским зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.
"Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции. И я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса, безусловно имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 – в Европейский союз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего 3%", - сказал Путин.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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ЭкономикаРоссияТурцияВладимир ПутинУкраина
 
 
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