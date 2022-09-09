https://ria.ru/20220909/zerno-1815691322.html

Россия поставит нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерна до конца года

Россия поставит нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерна до конца года - РИА Новости, 09.09.2022

Россия поставит нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерна до конца года

Россия до конца этого года планирует поставить нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерновых и далее наращивать эти объемы, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:09

2022-09-09T16:09

2022-09-09T17:18

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия до конца этого года планирует поставить нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерновых и далее наращивать эти объемы, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности."Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. <...> Всего до конца года мы поставим 30 миллионов тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более миллионов тонн, потому что урожай этого года, слава богу, у нас хороший", — сообщил глава государства.По его словам, Россия в период с мая по август поставила на мировые рынки 6,6 миллиона тонн зерновых, из них 6,3 миллиона тонн были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.Как отметил президент, зарубежные партнеры подвергают сомнению договоренности по продуктовой сделке. Он напомнил, что европейские страны ранее соглашались с необходимостью осуществлять поставки зерна в беднейшие страны, тогда как сейчас некоторые из них пытаются сделать шаг назад."Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", — подчеркнул Путин.Так, из 87 кораблей, покинувших украинские порты, 32 остались в Турции. По мнению российского лидера, она имеет на это право, поскольку выступает страной-организатором всего процесса.В заключение Путин добавил, что сейчас Россия прорабатывает технические нюансы, связанные с поставками зерна нуждающимся странам. Он поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Андрею Белоусову, а также подключиться МИД.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

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https://ria.ru/20220904/perevozchiki-1814312767.html

https://ria.ru/20220902/zerno-1813908286.html

https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html

россия

азия

африка

турция

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россия, владимир путин, экономика, азия, африка, василий небензя, турция, оон, андрей белоусов