https://ria.ru/20220909/zasukha-1815730124.html
На Кубани прекратилась засуха
На Кубани прекратилась засуха - РИА Новости, 09.09.2022
На Кубани прекратилась засуха
Засуха в нескольких районах Кубани, где пострадали посевы, прекратилась со спадом температуры, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:43
2022-09-09T17:43
2022-09-09T17:44
происшествия
краснодарский край
усть-лабинский район
приморско-ахтарский район
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Засуха в нескольких районах Кубани, где пострадали посевы, прекратилась со спадом температуры, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).Ранее в ЦГМС сообщили, что в северо-западных районах Краснодарского края, среди которых Староминский, Приморско-Ахтарский, засуха достигла категории опасного явления, пострадали в большей степени посевы сахарной свеклы. Минсельхоз региона отмечал, что засуха в нескольких районах Кубани не является критичной для урожая в масштабах всего региона."В связи с понижением максимальной температуры воздуха (от 30-36 градусов до 19-20 градусов) и уборкой урожая, действие атмосферной засухи в отдельных центральных (Усть-Лабинский район) и северо-западных (Староминский, Приморско-Ахтарский) районах Краснодарского края прекратилось", - говорится в сообщении ЦГМС в Telegram-канале.Продолжительность опасного явления в Усть-Лабинском районе составила 21 день, в Староминском и Приморско-Ахтарском районах - 6 дней.
https://ria.ru/20220831/chuvashiya-1813348757.html
краснодарский край
усть-лабинский район
приморско-ахтарский район
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происшествия, краснодарский край, усть-лабинский район, приморско-ахтарский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Приморско-Ахтарский район, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
17:43 09.09.2022 (обновлено: 17:44 09.09.2022)
На Кубани прекратилась засуха
Засуха в районах Кубани, где пострадали посевы, прекратилась