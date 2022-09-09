https://ria.ru/20220909/zaes-1815727017.html

МАГАТЭ заявило об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС

МАГАТЭ заявило об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС - РИА Новости, 09.09.2022

МАГАТЭ заявило об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции могут остановить последний работающий реактор, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:35

2022-09-09T17:35

2022-09-09T19:10

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ВЕНА, 9 сен — РИА Новости. На Запорожской атомной электростанции могут остановить последний работающий реактор, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По его словам, сотрудники агентства, находящиеся на станции, сообщили ему, что энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела."Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора", — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.Он добавил, что, принимая во внимание частые и продолжающиеся обстрелы Энергодара, восстановление надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС в настоящий момент "маловероятно". В случае отключения единственного еще работающего реактора ЗАЭС будет полностью зависеть от "аварийных дизель-генераторов".На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20220909/zaes-1815664004.html

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