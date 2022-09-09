17:15 09.09.2022 (обновлено: 18:25 09.09.2022)
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения станции.
"Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", - заявил Гросси, ранее сообщивший о том, что оператор ЗАЭС намерен остановить работу последнего реактора из-за серьезных проблем с внешним снабжением станции.
Гросси повторил, что драматические события вокруг ЗАЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции. Ранее это предложение было сформулировано в докладе МАГАТЭ по итогам инспекционной поездки в регион. По словам Гросси, это единственный способ избежать "ядерной аварии".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.