https://ria.ru/20220909/zaes-1815719249.html

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.09.2022

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:15

2022-09-09T17:15

2022-09-09T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

энергодар

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения станции."Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", - заявил Гросси, ранее сообщивший о том, что оператор ЗАЭС намерен остановить работу последнего реактора из-за серьезных проблем с внешним снабжением станции.Гросси повторил, что драматические события вокруг ЗАЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции. Ранее это предложение было сформулировано в докладе МАГАТЭ по итогам инспекционной поездки в регион. По словам Гросси, это единственный способ избежать "ядерной аварии".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр