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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/zaes-1815719249.html
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.09.2022
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:15
2022-09-09T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
энергодар
украина
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения станции."Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", - заявил Гросси, ранее сообщивший о том, что оператор ЗАЭС намерен остановить работу последнего реактора из-за серьезных проблем с внешним снабжением станции.Гросси повторил, что драматические события вокруг ЗАЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции. Ранее это предложение было сформулировано в докладе МАГАТЭ по итогам инспекционной поездки в регион. По словам Гросси, это единственный способ избежать "ядерной аварии".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:15 09.09.2022 (обновлено: 18:25 09.09.2022)
 
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС с связи с критической ситуацией в сфере электроснабжения станции.
"Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции", - заявил Гросси, ранее сообщивший о том, что оператор ЗАЭС намерен остановить работу последнего реактора из-за серьезных проблем с внешним снабжением станции.
Гросси повторил, что драматические события вокруг ЗАЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции. Ранее это предложение было сформулировано в докладе МАГАТЭ по итогам инспекционной поездки в регион. По словам Гросси, это единственный способ избежать "ядерной аварии".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Путин резко ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиЭнергодарУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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