В Тамбовской области зафиксировали самую высокую явку на выборах в 26,21 процента
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
В Москве работает 3261 избирательный участок.
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
В Москве работает 3261 избирательный участок.
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.