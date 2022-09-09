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В Тамбовской области зафиксировали самую высокую явку на выборах

В Тамбовской области зафиксировали самую высокую явку на выборах - РИА Новости, 09.09.2022

В Тамбовской области зафиксировали самую высокую явку на выборах

Самая высокая явка в первый день голосования в РФ составила 26,21% на выборах высшего должностного лица региона в Тамбовской области на 21.00 мск, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:54

2022-09-09T23:54

2022-09-09T23:57

политика

россия

тамбовская область

владимирская область

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Самая высокая явка в первый день голосования в РФ составила 26,21% на выборах высшего должностного лица региона в Тамбовской области на 21.00 мск, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.По данным Центризбиркома на 21.00 мск, явка на выборах глав регионов в Карелии составила 9,58%, в Удмуртии – 13,88%, во Владимирской области - 11,21%, Калининградской - 12,46%, Новгородской - 11,43%, Рязанской - 17,75%, Саратовской области - 20,93%, лидер - Тамбовская область - 26,21%, самая низкая явка - в Ярославской области, 6,87%.Явка на выборах законодательных собраний субъектов РФ составила 13,88% в Удмуртии, 19,49% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 21,81%, Саратовской - 20,93%, Сахалинской - 13,06%, следует из сообщения.На выборах депутатов административных центров регионов явка составила 28,34% в Черкесске, 21,86% в Кызыле, 4,06% в Барнауле, в Курске - 4,09%, Пскове - 4,12%, 4,24% в Ярославле, указывает ЦИК."Данные представлены без учета дистанционного электронного голосования", - уточнили в сообщении.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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политика, россия, тамбовская область, владимирская область, единый день голосования — 2022