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В Подмосковье явка на выборах составила 9,73 процента

В Подмосковье явка на выборах составила 9,73 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Подмосковье явка на выборах составила 9,73 процента

Явка на региональных выборах в органы местного самоуправления в Подмосковье в первый день предварительно составила 9,73%, сообщил председатель избирательной... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:54

2022-09-09T22:54

2022-09-09T22:54

политика

московская область (подмосковье)

московская областная дума

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Явка на региональных выборах в органы местного самоуправления в Подмосковье в первый день предварительно составила 9,73%, сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин."По состоянию на 20.00, явка избирателей по трем городским округам предварительно составила 19 580 человек, или 9,73%", - рассказал Березкин.Глава Мособлизбиркома отметил, что все участки работали в штатном режиме. Жалоб на проведение голосования не поступало.Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в Подмосковье на 15.00 составила 6,30%.С 9 по 11 сентября на территории Московской области проходят выборы в органы местного самоуправления, а также довыборы депутата в Московскую областную думу по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2.Количество зарегистрированных кандидатов на муниципальные выборы - 1018 человек, по состоянию на 09.09.2022, в выборах депутата Мособлдумы примут участие пять кандидатов.

московская область (подмосковье)

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политика, московская область (подмосковье), московская областная дума, единый день голосования — 2022