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В Удмуртии явка на выборах составила 13,88 процента

В Удмуртии явка на выборах составила 13,88 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Удмуртии явка на выборах составила 13,88 процента

Явка на выборах главы Удмуртии и регионального парламента в первый день голосования составила более 13%, следует из документов ЦИК региона. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:56

2022-09-09T21:56

2022-09-09T21:56

политика

александр бречалов

вадим белоусов

элла памфилова

единый день голосования — 2022

единая россия

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УФА, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Удмуртии и регионального парламента в первый день голосования составила более 13%, следует из документов ЦИК региона.В Удмуртии 9, 10 и 11 сентября проходит голосование на выборах главы республики и депутатов госсовета. Кроме того, в 14 районах региона проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В республике в 8.00 (7.00 мск) 9 сентября открылся 1161 избирательный участок.Из документов ЦИК Удмуртии следует, что к 20.00 (19.00 мск) свои голоса на выборах отдали 13,88% избирателей.На пост руководителя республики претендуют четыре кандидата: действующий глава региона Александр Бречалов, кандидатура которого была выдвинута партией "Единая Россия", Александр Сыров от КПРФ, Тимур Ягафаров от ЛДПР и Вадим Белоусов от "Справедливой России". При этом депутат Белоусов после регистрации был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. После этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов.

https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807352125.html

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политика, александр бречалов, вадим белоусов, элла памфилова, единый день голосования — 2022, единая россия, лдпр, кпрф