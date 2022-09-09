https://ria.ru/20220909/vybory-1815788757.html

В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента

В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента

Более 26% избирателей приняли участие в выборах в Тамбовской области в первый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе центральной избирательной... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T21:38

2022-09-09T21:38

2022-09-09T21:43

политика

максим егоров

олег морозов

павел плотников

тамбовская область

единая россия

единый день голосования — 2022

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815625237_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_138d3fcd72cb168c7c23dafd8f1b99e6.jpg

ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Более 26% избирателей приняли участие в выборах в Тамбовской области в первый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе центральной избирательной комиссии региона.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области проходят с 9 по 11 сентября."Явка избирателей в первый день голосования, 9 сентября, на 20.00 составила 26,21%", - сообщили в пресс-службе избиркома.В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году составила 64,6%.

https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, максим егоров, олег морозов, павел плотников, тамбовская область, единая россия, единый день голосования — 2022, лдпр, кпрф