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В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента
В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента - РИА Новости, 09.09.2022
В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента
Более 26% избирателей приняли участие в выборах в Тамбовской области в первый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе центральной избирательной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T21:38
2022-09-09T21:38
2022-09-09T21:43
политика
максим егоров
олег морозов
павел плотников
тамбовская область
единая россия
единый день голосования — 2022
лдпр
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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Более 26% избирателей приняли участие в выборах в Тамбовской области в первый день голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе центральной избирательной комиссии региона.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области проходят с 9 по 11 сентября."Явка избирателей в первый день голосования, 9 сентября, на 20.00 составила 26,21%", - сообщили в пресс-службе избиркома.В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году составила 64,6%.
https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html
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политика, максим егоров, олег морозов, павел плотников, тамбовская область, единая россия, единый день голосования — 2022, лдпр, кпрф
Политика, Максим Егоров, Олег Морозов, Павел Плотников, Тамбовская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022, ЛДПР, КПРФ
21:38 09.09.2022 (обновлено: 21:43 09.09.2022)
В Тамбовской области явка на выборах составила 26,21 процента
В Тамбовской области явка в первый день выборов составила 26,21 процента