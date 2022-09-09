https://ria.ru/20220909/vybory-1815732759.html

В Пензенской области явка на выборах превысила 13 процентов

В Пензенской области явка на выборах превысила 13 процентов - РИА Новости, 09.09.2022

В Пензенской области явка на выборах превысила 13 процентов

Более 13% избирателей проголосовали в Пензенской области к 15.00 пятницы на выборах депутатов законодательного собрания региона, сообщил областной избирком. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:50

2022-09-09T17:50

2022-09-09T17:50

политика

пензенская область

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости. Более 13% избирателей проголосовали в Пензенской области к 15.00 пятницы на выборах депутатов законодательного собрания региона, сообщил областной избирком."По состоянию на 15.00 мск 9 сентября в выборах депутатов законодательного собрания Пензенской области приняли участие 135965 избирателей - 13,25%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.⠀В регионе открылись 1032 избирательных участка.Избирком области объявил конкурс на лучшую фотографию в социальных сетях "Сделай свой выбор!" для избирателей до 30 лет, которым предлагается сделать на избирательном участке "селфи при голосовании", не нарушая тайны голосования, выложить фотографию на своей странице в социальной сети с комментарием и хештегом #выбираю_58, а затем до 16 сентября представить в территориальную избирательную комиссию по месту жительства заявку, фото, скриншот страницы в соцсети и согласие на обработку персональных данных.Голосование проходит с 9-го по 11 сентября с 8.00 до 20.00 мск.Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815729926.html

пензенская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, пензенская область, единый день голосования — 2022