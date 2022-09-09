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В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 6,30 процента

В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 6,30 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 6,30 процента

Текущая явка на выборах органов местного самоуправления в Московской области составляет 6,30%, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:39

2022-09-09T17:39

2022-09-09T17:58

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования — 2022

ступино

павловский посад

россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Текущая явка на выборах органов местного самоуправления в Московской области составляет 6,30%, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома."По состоянию на 15:00 явка избирателей по трем городским округам составила 6,30%", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее глава Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал РИА Новости, что первый день голосования проходит без нарушений и жалоб.Общее количество работающих в первый день голосования избирательных комиссий в Московской области составляет 154 участка, выборы проходят в трех городских округах – Ступино, Павловский Посад и Рузский городской округ.

московская область (подмосковье)

ступино

павловский посад

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