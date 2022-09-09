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В Тамбовской области явка на выборах составила почти 15 процентов

В Тамбовской области явка на выборах составила почти 15 процентов - РИА Новости, 09.09.2022

В Тамбовской области явка на выборах составила почти 15 процентов

Почти 15% избирателей проголосовали в Тамбовской области по данным на 15.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:28

2022-09-09T17:28

2022-09-09T17:28

политика

тамбовская область

максим егоров

единый день голосования — 2022

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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Почти 15% избирателей проголосовали в Тамбовской области по данным на 15.00, сообщили РИА Новости в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области пройдут в регионе с 9-го по 11 сентября."Явка избирателей в первый день голосования, 9 сентября, на 15.00 составила 14,8%", - сообщили в пресс-службе.В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году составила 64,6%.

тамбовская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, тамбовская область, максим егоров, единый день голосования — 2022