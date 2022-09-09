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Явка на муниципальных выборах в Москве составила 12,8 процента

Явка на муниципальных выборах в Москве составила 12,8 процента - РИА Новости, 09.09.2022

Явка на муниципальных выборах в Москве составила 12,8 процента

Явка на муниципальных выборах в Москве уже составила 12,8%, сообщил журналистам в пятницу глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:48

2022-09-09T16:48

2022-09-09T16:48

политика

москва

мосгоризбирком

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Явка на муниципальных выборах в Москве уже составила 12,8%, сообщил журналистам в пятницу глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалëв."В нашем штабе подсчитали, если 77 584 человека проголосовали на участках и мы сделали скрин, что 839 752 бюллетеня выдано... примерно явка 12,8%, это на 3 часа сегодня", - сказал Ковалёв.Как сообщила журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, жалоб о значимых нарушениях в Мосгоризбирком не поступало. При этом была организована горячая линия, на которую поступило 64 звонка, все они были связаны со сложностям по дистанционному электронному голосованию.Предыдущие масштабные выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы состоялись 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Явка на выборах составила 14,82%.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования — 2022