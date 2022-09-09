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В Ярославской области явка на выборах губернатора составила 4,48 процента

В Ярославской области явка на выборах губернатора составила 4,48 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Ярославской области явка на выборах губернатора составила 4,48 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 пятницы составила 4,48%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:32

2022-09-09T16:32

2022-09-09T16:32

политика

ярославская область

единый день голосования — 2022

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 пятницы составила 4,48%, сообщила избирательная комиссия региона.В пятницу в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио губернатора Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов."По состоянию на 15.00 в выборах приняли участие 42865 избирателя. Явка избирателей составила 4,48%", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о выборах губернатора Ярославской области.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день, и к 15.00 мск свои голоса отдали 21,03%. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, ярославская область, единый день голосования — 2022