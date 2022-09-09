https://ria.ru/20220909/vybory-1815685208.html

В Сахалинской области явка на выборы превысила 13 процентов

В Сахалинской области явка на выборы превысила 13 процентов - РИА Новости, 09.09.2022

В Сахалинской области явка на выборы превысила 13 процентов

Более 13% избирателей проголосовали в Сахалинской области в пятницу на выборах депутатов областной думы, сообщила РИА Новости председатель регионального... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:47

2022-09-09T15:47

2022-09-09T15:48

политика

сахалинская область

сахалин

единый день голосования — 2022

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Более 13% избирателей проголосовали в Сахалинской области в пятницу на выборах депутатов областной думы, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова."В Сахалинской области на 20.00 количество проголосовавших составило 13,08% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования. На избирательные участки островного региона к завершению первого дня голосования пришли 48 768 человек", - сказала собеседница агентства.На 28 мест в парламенте региона претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), "Единой России" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), Российской партии свободы и справедливости (22 человека), Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).За голосованием следят около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений. В этом году системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах.Голосование продолжится 10 и 11 сентября, все избирательные участки откроются в 8.00 и завершат работу в 20.00.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сахалинская область, сахалин, единый день голосования — 2022