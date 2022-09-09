https://ria.ru/20220909/vybory-1815662112.html

В Москве на выборах зафиксировали признаки массовой атаки на реестр

В Москве на выборах зафиксировали признаки массовой атаки на реестр - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве на выборах зафиксировали признаки массовой атаки на реестр

Признаки массовой профессионально организованной атаки на систему электронного реестра, которая используется на муниципальных выборах, фиксируются в Москве,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:39

2022-09-09T14:39

2022-09-09T14:51

общество

технологии

москва

дистанционное электронное голосование

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Признаки массовой профессионально организованной атаки на систему электронного реестра, которая используется на муниципальных выборах, фиксируются в Москве, сообщили в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве сломалось электронное голосование, избиратели не могут получить бюллетени."В настоящее время есть признаки такой массовой профессионально организованной атаки на систему электронного реестра. С учетом того, что в настоящее время, исходя из видеонаблюдения и данных наблюдателей с участков, там находится минимальное количество избирателей, технические специалисты начали технические мероприятия по недопущению некорректной работы системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на случай серьезных массированных атак на сервис, в том числе из-за рубежа, предусмотрена возможность временной остановки работы электронных систем. В частности, электронные системы голосования предусматривают возможность приостановки приема голосов в случае серьезных киберугроз для всей системы для того, чтобы быть уверенными в том, что на само голосование и на его результаты не было оказано ни малейшего влияния.

https://ria.ru/20220907/kiberataka-1815136993.html

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общество, технологии, москва, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022