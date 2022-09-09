https://ria.ru/20220909/vybory-1815591916.html

В Алтайском крае выявили первые нарушения на выборах

В Алтайском крае выявили первые нарушения на выборах - РИА Новости, 09.09.2022

В Алтайском крае выявили первые нарушения на выборах

Первые три нарушения на выборах зафиксировали и уже устранили в Алтайском крае, они были связаны с незаконной агитацией и с неправомерным запретом на съемку на... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:55

2022-09-09T10:55

2022-09-09T14:50

политика

алтайский край

единый день голосования — 2022

общественная палата рф

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Первые три нарушения на выборах зафиксировали и уже устранили в Алтайском крае, они были связаны с незаконной агитацией и с неправомерным запретом на съемку на участке, заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев."В Алтайском крае зафиксировано два случая, когда наблюдателям на избирательной комиссии, на участковой избирательной комиссии запретили вести фото и видеосъемку на участке. Нарушение это уже устранено, они получили возможность вести съемку", - сказал Григорьев на пресс-брифинге "Ход голосования на Дальнем Востоке и в Сибири".Еще одно нарушение в этом же регионе было связано с незаконной агитацией."В Алтайском крае также… зафиксировано ведение незаконной агитации, но нарушение это тоже уже устранено", - добавил Григорьев.Единый день голосования в России пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, алтайский край, единый день голосования — 2022, общественная палата рф