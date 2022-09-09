https://ria.ru/20220909/vybory-1815589464.html

В Рязанской области явка на выборах к 10:00 составила 2,85 процента

В Рязанской области явка на выборах к 10:00 составила 2,85 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Рязанской области явка на выборах к 10:00 составила 2,85 процента

Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 10.00 пятницы составила 2,85%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:44

2022-09-09T10:44

2022-09-09T14:50

политика

рязанская область

павел малков

единая россия

единый день голосования — 2022

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РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 10.00 пятницы составила 2,85%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления.На пост губернатора претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Денис Сидоров от КПРФ."Явка избирателей по состоянию на 10.00 9 сентября 2022 года в Рязанской области составила 2,85%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

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Ольга Фомченкова

политика, рязанская область, павел малков, единая россия, единый день голосования — 2022