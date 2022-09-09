https://ria.ru/20220909/vybory-1815571461.html

В Калининградской области открылись участки для голосования

В Калининградской области открылись участки для голосования - РИА Новости, 09.09.2022

В Калининградской области открылись участки для голосования

Участки для голосования открылись на выборах губернатора Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:17

2022-09-09T09:17

2022-09-09T09:53

политика

антон алиханов

калининградская область

единая россия

коммунисты россии

лдпр

единый день голосования в россии

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815576953_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d5a699d041f5aa7421a16f340e672181.jpg

КАЛИНИНГРАД, 9 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись на выборах губернатора Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости.Выборы губернатора Калининградской области будут проходить в регионе в течение трех дней, с 9 по 11 сентября.В области открылись 588 постоянных участков и 6 временных, в том числе в СИЗО, госпитале, областной клинической больнице, кардиоцентре.На всех 558 избирательных участках региона установлены камеры видеофиксации. Они будут работать круглосуточно все дни и выключатся 11 сентября, когда бюллетени извлекут из ящиков для голосования. Избирательные комиссии будут хранить флеш-карты с записями с избирательных участков три месяца.Ранее региональное отделение "Единой России" выдвинуло своим кандидатом в губернаторы Калининградской области действующего губернатора Антона Алиханова."Коммунисты России" выдвинули экс-депутата областной думы Владимира Султанова, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-министра экологии области и действующего депутата заксобрания Юрия Шитикова.КПРФ выдвинула зампредседателя комитета заксобрания по законодательству и комитета по бюджету, налогам и финансам Максима Буланова, а ЛДПР - зампредседателя комитета ЗС по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгения Мишина.По данным областной избирательной комиссии в Калининградской области, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора подали 18,98 тысячи избирателей.Седьмого сентября завершилось досрочное голосование на судах. В нем приняли участие 1316 избирателей на 26 судах, находящихся в море. Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20.00 11 сентября.

https://ria.ru/20220908/vybory-1815430702.html

https://ria.ru/20220908/putin-1815491629.html

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

калининградская область

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии, калининград, россия, единый день голосования — 2022