https://ria.ru/20220909/vybory-1815571461.html
В Калининградской области открылись участки для голосования
В Калининградской области открылись участки для голосования - РИА Новости, 09.09.2022
В Калининградской области открылись участки для голосования
Участки для голосования открылись на выборах губернатора Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:17
2022-09-09T09:17
2022-09-09T09:53
политика
антон алиханов
калининградская область
единая россия
коммунисты россии
лдпр
единый день голосования в россии
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 9 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись на выборах губернатора Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости.Выборы губернатора Калининградской области будут проходить в регионе в течение трех дней, с 9 по 11 сентября.В области открылись 588 постоянных участков и 6 временных, в том числе в СИЗО, госпитале, областной клинической больнице, кардиоцентре.На всех 558 избирательных участках региона установлены камеры видеофиксации. Они будут работать круглосуточно все дни и выключатся 11 сентября, когда бюллетени извлекут из ящиков для голосования. Избирательные комиссии будут хранить флеш-карты с записями с избирательных участков три месяца.Ранее региональное отделение "Единой России" выдвинуло своим кандидатом в губернаторы Калининградской области действующего губернатора Антона Алиханова."Коммунисты России" выдвинули экс-депутата областной думы Владимира Султанова, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-министра экологии области и действующего депутата заксобрания Юрия Шитикова.КПРФ выдвинула зампредседателя комитета заксобрания по законодательству и комитета по бюджету, налогам и финансам Максима Буланова, а ЛДПР - зампредседателя комитета ЗС по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгения Мишина.По данным областной избирательной комиссии в Калининградской области, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора подали 18,98 тысячи избирателей.Седьмого сентября завершилось досрочное голосование на судах. В нем приняли участие 1316 избирателей на 26 судах, находящихся в море. Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20.00 11 сентября.
https://ria.ru/20220908/vybory-1815430702.html
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политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии, калининград, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Антон Алиханов, Калининградская область, Единая Россия, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования в России, Калининград, Россия, Единый день голосования — 2022
09:17 09.09.2022 (обновлено: 09:53 09.09.2022)
В Калининградской области открылись участки для голосования
На выборах губернатора Калининградской области открылись участки для голосования
КАЛИНИНГРАД, 9 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись на выборах губернатора Калининградской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
Выборы губернатора Калининградской области будут проходить в регионе в течение трех дней, с 9 по 11 сентября.
В области открылись 588 постоянных участков и 6 временных, в том числе в СИЗО, госпитале, областной клинической больнице, кардиоцентре.
На всех 558 избирательных участках региона установлены камеры видеофиксации. Они будут работать круглосуточно все дни и выключатся 11 сентября, когда бюллетени извлекут из ящиков для голосования. Избирательные комиссии будут хранить флеш-карты с записями с избирательных участков три месяца.
Ранее региональное отделение "Единой России
" выдвинуло своим кандидатом в губернаторы Калининградской области действующего губернатора Антона Алиханова
.
"Коммунисты России
" выдвинули экс-депутата областной думы Владимира Султанова, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - экс-министра экологии области и действующего депутата заксобрания Юрия Шитикова.
КПРФ выдвинула зампредседателя комитета заксобрания по законодательству и комитета по бюджету, налогам и финансам Максима Буланова, а ЛДПР
- зампредседателя комитета ЗС по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгения Мишина.
По данным областной избирательной комиссии в Калининградской области, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора подали 18,98 тысячи избирателей.
Седьмого сентября завершилось досрочное голосование на судах. В нем приняли участие 1316 избирателей на 26 судах, находящихся в море. Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20.00 11 сентября.