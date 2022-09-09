https://ria.ru/20220909/vybory-1815561759.html
В Саратовской области началось трехдневное голосование
В Саратовской области началось трехдневное голосование - РИА Новости, 09.09.2022
В Саратовской области началось трехдневное голосование
Трехдневное голосование началось на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, на пост главы региона претендуют пять кандидатов, а в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T07:07
2022-09-09T07:07
2022-09-09T08:44
политика
роман бусаргин
ольга алимова (депутат)
саратовская область
саратов
энгельсский район
единая россия
лдпр
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САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трехдневное голосование началось на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, на пост главы региона претендуют пять кандидатов, а в парламент баллотируются представители семи партий и самовыдвиженцы.Голосование на выборах в регионе проходит с 9 по 11 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00-19.00 мск). Как уточнили РИА Новости в региональном избиркоме, в области открылись 1746 избирательных участков.По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 1 миллион 845 тысяч 747 избирателей. На территории области будут применяться 289 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).В региональном избиркоме отметили, что в единый день голосования впервые смогут проголосовать более 21 тысячи молодых избирателей, члены участковых избирательных комиссий к ним всегда относятся с особым трепетом, понимая важность и значимость первого голосования для молодежи.Также ожидается, что в регионе смогут проголосовать 132 избирателя старше 100 лет, из которых 62 - в Саратове, еще по 15 - в Балашовском и Энгельсском районах."Нам дорог каждый избиратель, который приходит на избирательный участок, чтобы выразить свое мнение. В дни голосования избирателям в почтенном возрасте будет оказано самое большое внимание, ведь именно они особенно ответственно относятся к голосованию и являются примером для молодежи. Помощь пожилым избирателям, а также избирателям с ограниченными возможностями здоровья на избирательных участках будут оказывать волонтеры", - пояснила Романова.На пост главы региона претендуют пять человек: врио губернатора Роман Бусаргин от "Единой России", депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.Явка на прошлых выборах губернатора и депутатов областной думы в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 54,8%.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815557164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, роман бусаргин, ольга алимова (депутат), саратовская область, саратов, энгельсский район, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2022
Политика, Роман Бусаргин, Ольга Алимова (депутат), Саратовская область, Саратов, Энгельсский район, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования — 2022
07:07 09.09.2022 (обновлено: 08:44 09.09.2022)
В Саратовской области началось трехдневное голосование
В Саратовской области началось голосование на выборах губернатора и парламента
САРАТОВ, 9 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трехдневное голосование началось на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, на пост главы региона претендуют пять кандидатов, а в парламент баллотируются представители семи партий и самовыдвиженцы.
Голосование на выборах в регионе проходит с 9 по 11 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00-19.00 мск). Как уточнили РИА Новости в региональном избиркоме, в области открылись 1746 избирательных участков.
По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 1 миллион 845 тысяч 747 избирателей. На территории области будут применяться 289 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В региональном избиркоме отметили, что в единый день голосования впервые смогут проголосовать более 21 тысячи молодых избирателей, члены участковых избирательных комиссий к ним всегда относятся с особым трепетом, понимая важность и значимость первого голосования для молодежи.
"Нам всегда приятно видеть молодых людей на избирательных участках, их неравнодушие и активную гражданскую позицию. В нашей деятельности мы всегда уделяем особое внимание работе с молодежью, работе с впервые голосующими избирателями, проводим информационные акции и конкурсы по избирательному праву, издаем памятки для молодых избирателей и ведем информирование в социальных сетях комиссии. Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди знали и понимали важность голосования, знали, как именно реализовывать свое избирательное право", - цитирует слова председателя облизбиркома Ирины Романовой пресс-служба комиссии.
Также ожидается, что в регионе смогут проголосовать 132 избирателя старше 100 лет, из которых 62 - в Саратове
, еще по 15 - в Балашовском и Энгельсском районах
.
"Нам дорог каждый избиратель, который приходит на избирательный участок, чтобы выразить свое мнение. В дни голосования избирателям в почтенном возрасте будет оказано самое большое внимание, ведь именно они особенно ответственно относятся к голосованию и являются примером для молодежи. Помощь пожилым избирателям, а также избирателям с ограниченными возможностями здоровья на избирательных участках будут оказывать волонтеры", - пояснила Романова.
На пост главы региона претендуют пять человек: врио губернатора Роман Бусаргин
от "Единой России
", депутат Госдумы Ольга Алимова
от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР
, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".
В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России
", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
Явка на прошлых выборах губернатора и депутатов областной думы в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 54,8%.