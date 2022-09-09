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Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном - РИА Новости, 09.09.2022
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Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном
Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном - РИА Новости, 09.09.2022
Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном
Москве, Баку и Тегерану важно упрощение процесса пересечения границ и выдачи виз, заявил в пятницу министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:32
2022-09-09T15:32
шахин мустафаев
александр новак
иран
баку
россия
азербайджан
москва
визы
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БАКУ, 9 сен – РИА Новости. Москве, Баку и Тегерану важно упрощение процесса пересечения границ и выдачи виз, заявил в пятницу министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми."Нам (Россия, Азербайджан, Иран – ред.) необходимо упростить вопрос пересечения границ и получения визы. Это приведет к сокращению ряда расходов, в том числе будут устранены незаконные и непроцессуальные препоны", - отметил иранский министр на мероприятии, посвященном перспективам развития международного транспортного коридора Север-Юг в Баку.Трехсторонняя встреча состоялась в пятницу, 9 сентября, по ее итогам была подписана Бакинская декларация. Подписали документ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми и вице-премьер РФ Александр Новак.Согласно декларации, Россия, Азербайджан и Иран договорились о создании рабочей группы для облегчения транспортных и транзитных операций и процедур в рамках МТК "Север-Юг", первое заседание планируется провести в течение текущего месяца."Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).
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шахин мустафаев, александр новак, иран, баку, россия, азербайджан, москва, визы
Шахин Мустафаев, Александр Новак, Иран, Баку, Россия, Азербайджан, Москва, Визы
15:32 09.09.2022
 
Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном

Министр дорог Ирана Гасеми: Москве, Баку и Тегерану важно упрощение процесса выдачи виз

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкДевушка с заграничным паспортом РФ
Девушка с заграничным паспортом РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАКУ, 9 сен – РИА Новости. Москве, Баку и Тегерану важно упрощение процесса пересечения границ и выдачи виз, заявил в пятницу министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми.
"Нам (Россия, Азербайджан, Иран – ред.) необходимо упростить вопрос пересечения границ и получения визы. Это приведет к сокращению ряда расходов, в том числе будут устранены незаконные и непроцессуальные препоны", - отметил иранский министр на мероприятии, посвященном перспективам развития международного транспортного коридора Север-Юг в Баку.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
15:29Туризм
Саудовская Аравия запустит новую международную авиакомпанию
Трехсторонняя встреча состоялась в пятницу, 9 сентября, по ее итогам была подписана Бакинская декларация. Подписали документ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми и вице-премьер РФ Александр Новак.
Согласно декларации, Россия, Азербайджан и Иран договорились о создании рабочей группы для облегчения транспортных и транзитных операций и процедур в рамках МТК "Север-Юг", первое заседание планируется провести в течение текущего месяца.
"Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен
 
Шахин МустафаевАлександр НовакИранБакуРоссияАзербайджанМоскваВизы
 
 
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