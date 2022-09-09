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Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном

Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном - РИА Новости, 09.09.2022

Иран заявил о важности упрощения выдачи виз между Москвой, Баку и Тегераном

Москве, Баку и Тегерану важно упрощение процесса пересечения границ и выдачи виз, заявил в пятницу министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:32

2022-09-09T15:32

2022-09-09T15:32

шахин мустафаев

александр новак

иран

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россия

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москва

визы

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БАКУ, 9 сен – РИА Новости. Москве, Баку и Тегерану важно упрощение процесса пересечения границ и выдачи виз, заявил в пятницу министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми."Нам (Россия, Азербайджан, Иран – ред.) необходимо упростить вопрос пересечения границ и получения визы. Это приведет к сокращению ряда расходов, в том числе будут устранены незаконные и непроцессуальные препоны", - отметил иранский министр на мероприятии, посвященном перспективам развития международного транспортного коридора Север-Юг в Баку.Трехсторонняя встреча состоялась в пятницу, 9 сентября, по ее итогам была подписана Бакинская декларация. Подписали документ заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми и вице-премьер РФ Александр Новак.Согласно декларации, Россия, Азербайджан и Иран договорились о создании рабочей группы для облегчения транспортных и транзитных операций и процедур в рамках МТК "Север-Юг", первое заседание планируется провести в течение текущего месяца."Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

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баку

россия

азербайджан

москва

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шахин мустафаев, александр новак, иран, баку, россия, азербайджан, москва, визы