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Минобороны опубликовало видео с переброской "Ураганов" под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/uragan-1815722807.html
Минобороны опубликовало видео с переброской "Ураганов" под Харьковом
Минобороны опубликовало видео с переброской "Ураганов" под Харьковом - РИА Новости, 09.09.2022
Минобороны опубликовало видео с переброской "Ураганов" под Харьковом
Министерство обороны России перебрасывает на харьковское направление реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и боевые машины пехоты, следует из... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:23
2022-09-09T22:16
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
харьков
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
бмп-2
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны России перебрасывает на харьковское направление реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и боевые машины пехоты, следует из опубликованного военным ведомством видео.На кадрах — еще одна колонна российской военной техники, в ее состав входят армейские грузовики КАМАЗ, тягачи с боевыми машинами пехоты БМП-2, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220-мм.Ранее Минобороны также опубликовало видеозапись с переброской войск и техники на харьковское направление. Там идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление на этом направлении.На кадрах показаны колонны военной техники, состоящие из боевых машин десанта, бронетранспортеров, тягачей с артиллерийскими орудиями типа "Мста", грузовики "Урал" с артиллерийскими орудиями, "КАМАЗ" и "МАЗ" с личным составом, бронетранспортеры и бронеавтомобили "Тигр".Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российские войска крепко удерживают позиции. При этом местные власти проводят эвакуацию населения на три-четыре дня на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется. Губин также рассказал, что украинские диверсионно-террористические группы неоднократно пытались зайти на территорию района, но их попытки пресекли российские военные. Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802576645.html
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815689790.html
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россия
харьковская область
харьков
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Кадры переброски "Ураганов" на харьковское направление
Российские военные перебрасывают на харьковское направление реактивные системы "Ураган"
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, харьков, в мире, вооруженные силы украины, бмп-2, камаз (завод), луганская народная республика
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Харьков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, БМП-2, КамАЗ (завод), Луганская Народная Республика
17:23 09.09.2022 (обновлено: 22:16 09.09.2022)
 
Минобороны опубликовало видео с переброской "Ураганов" под Харьковом

Минобороны опубликовало видео с переброской РСЗО "Ураган" на харьковское направление

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны России перебрасывает на харьковское направление реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и боевые машины пехоты, следует из опубликованного военным ведомством видео.
На кадрах — еще одна колонна российской военной техники, в ее состав входят армейские грузовики КАМАЗ, тягачи с боевыми машинами пехоты БМП-2, боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220-мм.
Ранее Минобороны также опубликовало видеозапись с переброской войск и техники на харьковское направление. Там идут интенсивные бои с ВСУ, которые 7 сентября перешли в контрнаступление на этом направлении.
На кадрах показаны колонны военной техники, состоящие из боевых машин десанта, бронетранспортеров, тягачей с артиллерийскими орудиями типа "Мста", грузовики "Урал" с артиллерийскими орудиями, "КАМАЗ" и "МАЗ" с личным составом, бронетранспортеры и бронеавтомобили "Тигр".
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Власти Украины бросили жителей Харьковщины, заявил глава Купянского района
Ранее в пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские боевики подтянули в регион все свои резервы и несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.
Как рассказал глава Купянского района Максим Губин, обстановка складывается сложная, но российские войска крепко удерживают позиции. При этом местные власти проводят эвакуацию населения на три-четыре дня на территорию Луганской Народной Республики и России до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется.
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Краснодарский край примет эвакуированных из Харьковской области
Губин также рассказал, что украинские диверсионно-террористические группы неоднократно пытались зайти на территорию района, но их попытки пресекли российские военные.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, там создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачивают единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьХарьковВ миреВооруженные силы УкраиныБМП-2КамАЗ (завод)Луганская Народная Республика
 
 
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