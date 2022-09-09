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ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск
ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 09.09.2022
ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки, было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск
Минобороны России: ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск