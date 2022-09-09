https://ria.ru/20220909/ukraina-1815688738.html

ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск

ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 09.09.2022

ВКС за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

специальная военная операция на украине

безопасность

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днепропетровская область

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах", - говорится в сообщении.Кроме того, за минувшие сутки, было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.

харьковская область

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны