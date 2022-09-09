https://ria.ru/20220909/ukraina-1815674981.html
Столтенберг не исключил исчезновения Украины как независимого государства
Столтенберг не исключил исчезновения Украины как независимого государства - РИА Новости, 09.09.2022
Столтенберг не исключил исчезновения Украины как независимого государства
В случае прекращения боевых действий Украина может прекратить существовать как независимое государство, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:15
2022-09-09T15:15
2022-09-09T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. В случае прекращения боевых действий Украина может прекратить существовать как независимое государство, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", — подчеркнул он.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что по мере накачивания Украины все более дальнобойным оружием со стороны западных стран, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что предоставление ВСУ военной помощи не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813869008.html
https://ria.ru/20220610/lavrov-1794528125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины
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15:15 09.09.2022 (обновлено: 16:14 09.09.2022)
Столтенберг не исключил исчезновения Украины как независимого государства
Генсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воевать